口罩短缺有苦衷！經濟部公布週六日僅徵購456萬片　「產量少」是因勞工得休假

▲口罩一片難求。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李錦奇／台北報導

口罩供不應求，演成全民排隊景象，經濟部今晚坦承，這兩天的口罩產量，確實比較少，未達先前公布的每天4百萬片產量，原因是製造商過年就開工至今，勞工朋友週六日也需要休假。為昭公信，經濟部也公布口罩分配情況，總計這兩天一共徵購了456萬片口罩，其中130萬片是供指揮中心防疫之用，326萬片提供超商與藥局等通路銷售，比重約佔71.5％。

經濟部先前表示，國內目前口罩產量約每日400萬片，不過，實際上，這兩天的日產量都未達這個數量。經濟部在臉書粉絲專頁坦承，這兩天（2/1-2/2）口罩生產量真的比較少，主要的原因是很多口罩製造商年假時就開工，一直工作到現在，勞工朋友週末兩天實在需要陸續休假，因此，今天跟明天晚上之後，抵達超商、藥局通路的口罩數量，確實會比較少。

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▲經濟部官方臉書公布了口罩的徵購量與分配方式，坦言週六日口罩產量確實比較少。（圖／翻攝自Facebook／經濟部）

經濟部指出，這兩天徵購到的口罩，是用以下方式分配：



■2/1：物流到工廠收到267萬片口罩，其中72萬片供指揮中心防疫使用，195萬片提供超商與藥局等通路販售。



■2/2：物流到工廠收到156萬片口罩，加上日前到貨晚而來不及出貨的33萬片，共有189萬片口罩。其中58萬片供指揮中心防疫使用，131萬片提供超商與藥局等通路販售。

換句話說，政府這兩天一共徵購了456萬片口罩，其中130萬片是供指揮中心防疫之用，比重將近28.5％；其餘326萬片提供超商與藥局等通路銷售。



經濟部最後強調，目前已經有不少製造商，採取全天候輪班生產的方式製造口罩，但還有一些廠商需要協助。有關後續加班的人力缺口，以及全天候輪班生產所需的新增人力，經濟部非常感謝國防部，接下來會協助動員後備軍人來幫忙。