快訊／大樂透6連槓初九終結篇！14人獨得百萬大紅包　開獎商店出爐

記者許力方／台北報導
台彩春節連11天加開大樂透，2日初九頭獎再度槓龜，至今已連續第6槓畫上句點。第109000017期大樂透頭獎持續未開出，二獎則有4注均分70萬元。春節大紅包9中6部分，總共開出了16組，總中獎注數為18注，14組一注獨得百萬，2組兩注均分50萬元，
台彩2日晚間開出109000017期大樂透，獎號分別為03、16、17、30、33、37，特別號：29；春節大紅包獎號：02、07、10、14、17、18、24、35、42。根據最新派彩結果，頭獎未開出，二獎4注均分。
春節大紅包開獎商店如下：
1.聚福彩券行－台南市南區日新里金華路一段365號1樓
2.泉發彩券行－台南市東區崇德路582號1樓
3.六顆星彩券行－新竹市香山區牛埔里牛埔路421號一樓
4.全中彩券行－新北市汐止區中興路152之2號１樓
5.抱發富彩券行－台中市龍井區新東里新興路６０號
6.双喜彩券行－台南市永康區正強里中正路175號1樓
7.金發彩券行－基隆市七堵區百三街62號1樓
8.金來富商行－台北市文山區興隆路三段124號1樓
9.金幸運賓果彩券行－台北市大同區酒泉街32之1號
10.金亦達商行－新竹市北區金華里光華一街28號1樓
11.金元寶彩券行－基隆市七堵區明德一路175號
12.金好運彩券行－桃園市龍潭區龍星里中正路327號1樓
13.天天商行－台中市北屯區水景里東山路一段216號1樓
14.聯鑫商行－基隆市仁愛區仁二路47號1樓
15.馬上旺彩券行－新北市新莊區天祥街56號
16.旺財投注站－屏東縣林邊鄉中林路35號
17.旺大發彩券行－台中市大肚區頂街里沙田路三段21號1樓
18.金明彩券行－高雄市岡山區校前路15號1樓