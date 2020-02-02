　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

快訊／大樂透6連槓初九終結篇！14人獨得百萬大紅包　開獎商店出爐

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲嘉義中埔財神廟，過年期間送1000張大樂透。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者許力方／台北報導

台彩春節連11天加開大樂透，2日初九頭獎再度槓龜，至今已連續第6槓畫上句點。第109000017期大樂透頭獎持續未開出，二獎則有4注均分70萬元。春節大紅包9中6部分，總共開出了16組，總中獎注數為18注，14組一注獨得百萬，2組兩注均分50萬元，

台彩2日晚間開出109000017期大樂透，獎號分別為03、16、17、30、33、37，特別號：29；春節大紅包獎號：02、07、10、14、17、18、24、35、42。根據最新派彩結果，頭獎未開出，二獎4注均分。

春節大紅包開獎商店如下：

請繼續往下閱讀...

1.聚福彩券行－台南市南區日新里金華路一段365號1樓
2.泉發彩券行－台南市東區崇德路582號1樓
3.六顆星彩券行－新竹市香山區牛埔里牛埔路421號一樓
4.全中彩券行－新北市汐止區中興路152之2號１樓
5.抱發富彩券行－台中市龍井區新東里新興路６０號
6.双喜彩券行－台南市永康區正強里中正路175號1樓
7.金發彩券行－基隆市七堵區百三街62號1樓
8.金來富商行－台北市文山區興隆路三段124號1樓
9.金幸運賓果彩券行－台北市大同區酒泉街32之1號
10.金亦達商行－新竹市北區金華里光華一街28號1樓
11.金元寶彩券行－基隆市七堵區明德一路175號
12.金好運彩券行－桃園市龍潭區龍星里中正路327號1樓
13.天天商行－台中市北屯區水景里東山路一段216號1樓
14.聯鑫商行－基隆市仁愛區仁二路47號1樓
15.馬上旺彩券行－新北市新莊區天祥街56號
16.旺財投注站－屏東縣林邊鄉中林路35號
17.旺大發彩券行－台中市大肚區頂街里沙田路三段21號1樓
18.金明彩券行－高雄市岡山區校前路15號1樓

►蔡依林「翻糖蛋糕品牌」～獨家開賣了！

ET快訊
基隆市府開第一槍！高中以下課輔、返校日取消
這家超商「自開口罩產線」！釋出自有品牌56萬個　每人未限3片
湖北疫情中心證實：武漢肺炎病毒與「蝙蝠」序列一致性達96％
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／工研院邀金曲歌王助陣　「伸手」唱出在地紡織業的職人溫度

快訊／大樂透6連槓初九終結篇！14人獨得百萬大紅包　開獎商店出爐

快訊／終結5連槓是你？「2.6億大樂透」開獎了　春節大紅包獎號出爐

ETF兩大迷思！　ETF成交量、規模小不代表差

寒假延後兩週！ 「防疫照顧假」怎麼請帶你一次看

影／武漢肺炎影響開學　勞動部：家長可請「防疫假」、雇主不得扣全勤

亞洲前3大塑橡膠專業展Taipei PLAS　9月在台登場　

影／武漢肺炎影響　汽、柴油價格下週各調降0.9、1元

經濟部口罩配送一再延後、到貨又被掃光　民怨：都買不到

金鼠年發大財　「33法則」掌握投資趨勢與密技

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

宋威龍撩宋茜「壁咚→耳朵吹氣→強吻」　計謀得逞壞笑：我就是想要強吻你!

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

《奈何BOSS要娶我2》甜蜜升級！　「更衣室熱吻」霸道寵妻新招來了～

因應肺炎！廣東列入二級流行區域 台10確診個案狀況好「剩1人發燒」

過來人的告誡！抽菸失敗的人生　丟失籃球夢、生活、無法解焦慮

霍思燕改任務內容「親10下」　杜江一聽笑翻...閃爆！！！

影／工研院邀金曲歌王助陣　「伸手」唱出在地紡織業的職人溫度

快訊／大樂透6連槓初九終結篇！14人獨得百萬大紅包　開獎商店出爐

快訊／終結5連槓是你？「2.6億大樂透」開獎了　春節大紅包獎號出爐

ETF兩大迷思！　ETF成交量、規模小不代表差

寒假延後兩週！ 「防疫照顧假」怎麼請帶你一次看

影／武漢肺炎影響開學　勞動部：家長可請「防疫假」、雇主不得扣全勤

亞洲前3大塑橡膠專業展Taipei PLAS　9月在台登場　

影／武漢肺炎影響　汽、柴油價格下週各調降0.9、1元

經濟部口罩配送一再延後、到貨又被掃光　民怨：都買不到

金鼠年發大財　「33法則」掌握投資趨勢與密技

低空操作決策時間僅1秒　IDF性能展示飛行官膽大心細

因應武漢肺炎防疫寒假延長　桃教育局研商新措施

像極動畫電影般場景　桃園中庄景觀平台　續開放三個月

另類感謝　2020桃園優良外籍移工選拔活動報名開始

快訊／配合延期開學！基隆市府開第一槍…高中以下課輔、返校日取消

口罩買不到　趙少康怒指始作俑者「都是蘇貞昌」

雷／《愛的迫降》出現熟悉旋律！玄彬嘟嘴生氣...原來是被斷網

快訊／湖北疫情中心最新發現！初篩有「3種藥物」能抑制武漢肺炎病毒

抽完「生死簽」馬上離職！3醫院護士「請病假」拒出勤　港6700醫護挺罷工

卡通人物與魔術方塊融合了！旋轉拼出米奇、Kitty　想收藏先考驗腦力

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

財經熱門新聞

即／大樂透連五槓！9人獨得百萬大紅包

勞動部：家長可請「防疫假」

「防疫照顧假」怎麼請帶你一次看

即／2.6億大樂透、春節大紅包開獎

民怨政府統一徵購口罩買不到

即／大樂透獎號出爐　126組春節大紅包來了

防疫消毒自己來！台糖教你自製消毒用酒精抗肺炎病毒

即／大樂透6槓龜　18家開獎商店看這

刷新歷史記錄！勞動基金108年大賺4735億元　每位勞工退休帳戶平均分紅逾2萬

只花23元買咖啡中千萬　全家開出千萬發票獎落苗栗

配息基金受歡迎　首選高股息債券型

金鼠年「33法則」投資術

17款新春刮刮樂中獎機率報你知　還有546個百萬以上大獎待刮出

買6元口罩撲空！經濟部臉書發文：歹勢，趕路中

更多熱門

相關新聞

即／大樂透連五槓！9人獨得百萬大紅包

即／大樂透連五槓！9人獨得百萬大紅包

初八大樂透頭獎連續5期槓龜，預估下期頭獎上看2.7億元。春節大紅包9中6部分，今晚總共開出了11組，總中獎注數為13注，9組一注獨得百萬，2組兩注均分50萬元，2月2日初九將繼續加開9個獎號，對中任6個號碼就有機會抱走百萬獎金。

即／大樂透獎號出爐　126組春節大紅包來了

即／大樂透獎號出爐　126組春節大紅包來了

大樂透連4期槓龜　21人中大紅包

大樂透連4期槓龜　21人中大紅包

初七大樂透開獎　147組大紅包

初七大樂透開獎　147組大紅包

17款新春刮刮樂中獎機率報你知　還有546個百萬以上大獎待刮出

17款新春刮刮樂中獎機率報你知　還有546個百萬以上大獎待刮出

關鍵字：

大樂透台彩春節大紅包

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

教育部宣布高中以下延至2/25開學

武漢400台人確定包機返台！落地先隔離14天

范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！

歷史上昭華公主超悲慘！魏瓔珞崩潰「女兒過世19天也死了」

政府口罩6元「Costco不用2元」　遭嗆閉嘴

劇組爆沒消毒防疫！　5演員突「集體中鏢病倒」

周揚青罕見硬起來開槓酸民！

男女武漢回台15天失聯　男生找到了

飛飛翔翔「戴口罩」現身彰化！

工人爸下班繼續跑外送！　國三兒IG卻讓他心碎

快訊／武漢撤僑發現4感染者！日本負責官員墜樓亡

陳艾琳看履歷火大截圖PO網！

網傳武漢殯儀館24小時火化　高大成：應該2000人死亡

戲精貓好委屈　阿嬤著急指責孫女

快訊／中央疫情中心20：00緊急召開記者會

更多

最夯影音

更多
好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer
男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

宋威龍撩宋茜「壁咚→耳朵吹氣→強吻」　計謀得逞壞笑：我就是想要強吻你!

宋威龍撩宋茜「壁咚→耳朵吹氣→強吻」　計謀得逞壞笑：我就是想要強吻你!

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面