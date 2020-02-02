寒假延後兩週！ 「防疫照顧假」怎麼請帶你一次看

▲勞動部長許銘春（左二）指出，若是勞工提出「防疫照顧假」申請，雇主不得拒絕。（圖／記者周宸亘攝）

記者邱倢芯／綜合報導

武漢肺炎疫情影響台灣，教育部決議高級中等以下學校開學日延後2週至2/15，而勞動部也同步創設「防疫照顧假」，如果勞工提出請假申請，雇主不但不得拒絕，也不得扣全勤。

不過，到底什麼樣的情況下勞工可對僱主提出「防疫照顧假」的申請呢？勞動部長許銘春在記者會中解釋，家中如有12歲以下兒童，父母其中一人即可提出申請，且最多可以請到14天假。

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且雇主要注意的是，若是勞工提出「防疫照顧假」申請，不但不得拒絕，且也且不得視為缺勤而影響全勤獎金、考績，或為其他不利的處分；至於要不要給薪，這部分許銘春則表示，這端視各公司的規定，企業則可以做研議。至於後續若有其他配套措施，勞動部也會再公布。

有許多勞工可能會想，雖然政府有規定，但是雇主不見得願意給假；對此，許銘春也指出，如果出現勞工提出請假申請，但雇主不給假的情況，或者是雇主仍執意要扣勞工全勤獎金等，屆時勞動部將依照《勞動基準法》進行罰鍰。

另外，不少人認為「防疫照顧假」的漏洞在於「父母其中一人可提出申請」，但是雙方的雇主都難以認定，是不是真的一次只有一方請假，且就算抓到父母都同時都請假，也不見得有罰則；對此，許銘春也指出，如果雇主發現孩童雙親同時都以「防疫照顧假」請假，其中一方的雇主則可記勞工曠職。