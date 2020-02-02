南韓僑民紛撤出武漢…31歲暖男為中國妻「選擇留下」護7月大幼子

▲ 南韓首架撤僑包機31日抵達金浦機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

2019新型冠狀病毒疫情擴散，各國紛紛派出包機赴武漢撤出僑民。南韓前後派出2架班機載回約700人，但在武漢的韓籍僑民金珉俊（音譯）得知自己中國籍的妻子無法和他一起登機後，即將離開中國的興奮之情頓時消退，最終毅然決定與妻子留在武漢。

中國當局在武漢肺炎疫情爆發後限制本國人出境，意即與金珉俊結婚3年的妻子無法離開，讓金珉俊選擇留下，和家人待在一起。31歲的金珉俊1月曾帶著家人回南韓接種流感疫苗，希望能減少感染的機會，保護僅7個月大的兒子，未料23日返回武漢後，中國當局便封鎖武漢，禁止當地人出城。

金珉俊2015年起在武漢經營韓式料理餐廳，接受《路透社》採訪時提到，「回韓國的時候的確有因為武漢肺炎考慮多待一段時間，但我們沒想到會變得這麼嚴重，而且我們也有生意要顧。」

南韓政府最初宣布將自武漢撤僑時，金珉俊相當開心。只是當他意識到全家人無法一起離開，喜悅就變成了失望。但他也表示，「我們的確很失望，但不能一直這樣下去。也許對我兒子來說，待在這裡更好。因為他還太小，無法適應回國的隔離和巨大的改變。」

為避免兒子被感染，金珉俊一家人上周待在家中足不出戶，靠著此前的存糧過活，盡量避免與外界接觸。儘管目前奶粉還夠用，金珉俊仍擔心，若持續封城到2月以後，嬰兒奶粉就會不夠，「我不敢出門，不是為了自己，而是為了他（兒子）。因為所有醫院都人滿為患，如果他因為我被傳染，也沒辦法讓他接受治療。」

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