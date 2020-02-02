印度政府宣布：暫停針對「中國公民」發放電子簽證

▲印度政府宣布，暫停針對中國公民、限居中國的外籍人士發放網路簽證。圖為印度金奈國際機場帶著口罩的民眾。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

根據《新德里電視台》（NDTV）最新消息，印度政府2日宣布，暫時停止針對中國公民與現居中國的外籍人士發放電子簽證，立即生效。

印度政府2日宣布，暫停針對中國公民、現居中國的外籍人士發放電子簽證。印度駐北京大使館表示，「有鑑於目前的情勢發展，持電子簽證（e-visas）前往印度的旅遊將被暫時停止，立即生效。」

大使館在聲明中提到，適用的對象包括持有中國護照的人，以及現居中國但屬其他國籍的申請者，如果符合資格但「已經持有電子簽證的人，可能會發現，這些（簽證）不再有效」，如果擁有充分理由必須訪問印度，可以聯繫大使館、上海與廣州領事館或各城市的印度簽證申請中心。

印度目前累積2起新型冠狀病毒確診病例。最新感染者曾赴中國，目前在醫院接受隔離治療，病情穩定，第一名患者是來自中國武漢的學生，正在喀拉拉邦接受觀察。

武漢肺炎疫情擴散，印度國內外科口罩、N95口罩供不應求，價格一度飆漲到10倍以上。因此，當局1月31日宣布，禁止出口所有個人防護裝備，包括呼吸口罩、防護衣等等，以應對國內激增的市場需求。

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