多倫多Airbnb出租公寓爆槍擊　3死2傷

▲多倫多市區一間Airbnb出租公寓發生暴力事件。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

文/中央社

加拿大警方今天表示,旅宿平台Airbnb位於多倫多的一間租賃公寓發生槍擊命案,3名年輕男子遇害及2人受傷。

多倫多警方推文表示,3人中槍身亡,第4人遭射傷;第5人被刀刺傷,所幸性命無礙。

截至今天為止,警方仍未公布受害者姓名,或凶嫌犯案動機,僅表示多倫多市區一間Airbnb出租公寓發生暴力事件。

警方發言人表示,3名死者分別是22歲、20歲與19歲的年輕男性。

這並非Airbnb首次遭遇槍擊事件,去年10月31日美國加州奧倫達(Orinda)一處Airbnb出租房屋舉辦的派對也傳出槍擊案,造成4男1女身亡。(譯者:紀錦玲/核稿:蔡佳敏)

The Chief provided the following update:

- Social gathering at a rented Airbnb

- It is a single occurrence w/ 4 shooting victims. 3 have succumbed to their injuries/are deceased. The 4th has non-life threatening injuries. 5th was cut/injured, but was not shot. 1/2 #GO219180^ams