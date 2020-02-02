多倫多Airbnb出租公寓爆槍擊　3死2傷

▲多倫多市區一間Airbnb出租公寓發生暴力事件。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社

加拿大警方今天表示，旅宿平台Airbnb位於多倫多的一間租賃公寓發生槍擊命案，3名年輕男子遇害及2人受傷。

多倫多警方推文表示，3人中槍身亡，第4人遭射傷；第5人被刀刺傷，所幸性命無礙。

截至今天為止，警方仍未公布受害者姓名，或凶嫌犯案動機，僅表示多倫多市區一間Airbnb出租公寓發生暴力事件。

警方發言人表示，3名死者分別是22歲、20歲與19歲的年輕男性。

這並非Airbnb首次遭遇槍擊事件，去年10月31日美國加州奧倫達（Orinda）一處Airbnb出租房屋舉辦的派對也傳出槍擊案，造成4男1女身亡。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）