「亞洲病毒」大流行！　網友挖出《辛普森家庭》「27年前神預言」

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記者黃心瑀／綜合報導

繼美國總統川普當選的神預言之後，卡通《辛普森家庭（The Simpson）》又再被影迷們發現，在1993年的一個場面當中，一個被稱為「大阪流感（Osaka Flu）」的病毒經由包裹，從亞洲被散播到美國；這樣的情況則被眾多網友認為，與現在正襲擊全球的「武漢肺炎」在某種程度上非常相似，這部卡通又再次神奇的預言未來。

綜合外媒報導，由漫畫家、電視製片兼編劇馬特•格朗寧（Matt Groening）所創造的《辛普森家庭》卡通，曾在2000年所播出的一集節目當中，演出美國總統川普當選的畫面，進而被認為是一次的神預言，而這部熱門的動畫節目，在近日又被網友挖出貌似再度預言成功的場景。

在1993年所播出一集名為「大阪流感」卡通當中，日本一名工廠工人在包裝產品的時候，於廚房內咳嗽，病毒因此藏到包裹中，在誰都不知道的情況下被運送到美國，隨後在密蘇里州的春田市（Springfield）跟其他地區散播開來，造成許多人生病跟大規模的混亂。

這樣的場景被許多影迷認為，與現在襲擊全球的武漢肺炎的情況十分相似，等於這部卡通又再次神秘的預言成功，只是差別在於一個是源自日本的「大阪流感」，「武漢肺炎」則是起源於中國武漢。

此外，更有網友在看完卡通片段後截圖，將原本大阪流感的字樣改成「冠狀病毒」，在網路上掀起熱議，更有人寫道，「辛普森家庭讓我害怕，在27年前的1993年播出預言#冠狀病毒一集。」、「感覺應該要有人製作一部以《辛普森家庭》為主的紀錄片，看他們是如何預測未來的。這真的很讓人毛骨悚然。」