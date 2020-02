「亞洲病毒」大流行！　網友挖出《辛普森家庭》「27年前神預言」

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

記者黃心瑀/綜合報導

繼美國總統川普當選的神預言之後,卡通《辛普森家庭(The Simpson)》又再被影迷們發現,在1993年的一個場面當中,一個被稱為「大阪流感(Osaka Flu)」的病毒經由包裹,從亞洲被散播到美國;這樣的情況則被眾多網友認為,與現在正襲擊全球的「武漢肺炎」在某種程度上非常相似,這部卡通又再次神奇的預言未來。

綜合外媒報導,由漫畫家、電視製片兼編劇馬特•格朗寧(Matt Groening)所創造的《辛普森家庭》卡通,曾在2000年所播出的一集節目當中,演出美國總統川普當選的畫面,進而被認為是一次的神預言,而這部熱門的動畫節目,在近日又被網友挖出貌似再度預言成功的場景。

在1993年所播出一集名為「大阪流感」卡通當中,日本一名工廠工人在包裝產品的時候,於廚房內咳嗽,病毒因此藏到包裹中,在誰都不知道的情況下被運送到美國,隨後在密蘇里州的春田市(Springfield)跟其他地區散播開來,造成許多人生病跟大規模的混亂。

這樣的場景被許多影迷認為,與現在襲擊全球的武漢肺炎的情況十分相似,等於這部卡通又再次神秘的預言成功,只是差別在於一個是源自日本的「大阪流感」,「武漢肺炎」則是起源於中國武漢。

此外,更有網友在看完卡通片段後截圖,將原本大阪流感的字樣改成「冠狀病毒」,在網路上掀起熱議,更有人寫道,「辛普森家庭讓我害怕,在27年前的1993年播出預言#冠狀病毒一集。」、「感覺應該要有人製作一部以《辛普森家庭》為主的紀錄片,看他們是如何預測未來的。這真的很讓人毛骨悚然。」

The Simpsons scares me. This episode aired 27 years ago in 1993