　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「亞洲病毒」大流行！　網友挖出《辛普森家庭》「27年前神預言」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

記者黃心瑀／綜合報導

繼美國總統川普當選的神預言之後，卡通《辛普森家庭（The Simpson）》又再被影迷們發現，在1993年的一個場面當中，一個被稱為「大阪流感（Osaka Flu）」的病毒經由包裹，從亞洲被散播到美國；這樣的情況則被眾多網友認為，與現在正襲擊全球的「武漢肺炎」在某種程度上非常相似，這部卡通又再次神奇的預言未來。

綜合外媒報導，由漫畫家、電視製片兼編劇馬特•格朗寧（Matt Groening）所創造的《辛普森家庭》卡通，曾在2000年所播出的一集節目當中，演出美國總統川普當選的畫面，進而被認為是一次的神預言，而這部熱門的動畫節目，在近日又被網友挖出貌似再度預言成功的場景。

在1993年所播出一集名為「大阪流感」卡通當中，日本一名工廠工人在包裝產品的時候，於廚房內咳嗽，病毒因此藏到包裹中，在誰都不知道的情況下被運送到美國，隨後在密蘇里州的春田市（Springfield）跟其他地區散播開來，造成許多人生病跟大規模的混亂。

這樣的場景被許多影迷認為，與現在襲擊全球的武漢肺炎的情況十分相似，等於這部卡通又再次神秘的預言成功，只是差別在於一個是源自日本的「大阪流感」，「武漢肺炎」則是起源於中國武漢。

此外，更有網友在看完卡通片段後截圖，將原本大阪流感的字樣改成「冠狀病毒」，在網路上掀起熱議，更有人寫道，「辛普森家庭讓我害怕，在27年前的1993年播出預言#冠狀病毒一集。」、「感覺應該要有人製作一部以《辛普森家庭》為主的紀錄片，看他們是如何預測未來的。這真的很讓人毛骨悚然。」

ET快訊
暑假延至7/15放「2/15不補課」　教育部：國中會考、統測
家長可請防疫照顧假！指揮中心：高中以下統一延後開學2週
武漢400台人回家最快「明後兩天」　台辦通知專車接送
疑似通報破千例！台灣武漢肺炎「增89例疑似通報」　累積100
武漢肺炎防疫　教育部宣布高中以下延至2/25開學
LIVE／武漢肺炎維持10確診　指揮中心安排處所隔離400名
心軟釋口罩庫存！收私訊罵「為何有效期限剩2年」　醫生悔：留給
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

22歲女子搭錯末班車...公車司機主動送回家　她淚訴：救我一命

影／窮到吃草...為養1家9口轉當AV女優！她宣布引退：想當普通女生

WHO排除台灣　前AIT主席：就不是真正的「世界」衛生組織

英媒：今起展開第二波武漢撤僑　隔離中心「條件很棒」可上網

川普政府宣布「赴美旅遊禁令名單」增加6國　預計2/22生效

同機男症狀可疑「醫護穿全套」送下機　全體乘客拿小卡：別與他人接觸！

馬航吉隆坡飛廣州「中國籍旅客身體不適」班機緊急折返！

「亞洲病毒」大流行！　網友挖出《辛普森家庭》「27年前神預言」

多倫多Airbnb出租公寓爆槍擊　3死2傷

48天飆破1000例！武漢肺炎擴散全球「傳播速度遠勝SARS」

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

宋威龍撩宋茜「壁咚→耳朵吹氣→強吻」　計謀得逞壞笑：我就是想要強吻你!

《奈何BOSS要娶我2》甜蜜升級！　「更衣室熱吻」霸道寵妻新招來了～

因應肺炎！廣東列入二級流行區域 台10確診個案狀況好「剩1人發燒」

過來人的告誡！抽菸失敗的人生　丟失籃球夢、生活、無法解焦慮

霍思燕改任務內容「親10下」　杜江一聽笑翻...閃爆！！！

英媒：今起展開第二波武漢撤僑　隔離中心「條件很棒」可上網

川普政府宣布「赴美旅遊禁令名單」增加6國　預計2/22生效

同機男症狀可疑「醫護穿全套」送下機　全體乘客拿小卡：別與他人接觸！

馬航吉隆坡飛廣州「中國籍旅客身體不適」班機緊急折返！

「亞洲病毒」大流行！　網友挖出《辛普森家庭》「27年前神預言」

多倫多Airbnb出租公寓爆槍擊　3死2傷

48天飆破1000例！武漢肺炎擴散全球「傳播速度遠勝SARS」

著重電子商務工作　新加坡、紐西蘭經貿新協議2020年生效

美國防部長批准！　五角大廈提供千張病床安置隔離患者

救命藥問世？　美治療武漢肺炎確診「用藥一天見效」隔日就退燒

防陸股明日開盤暴跌！　人行釋出「5.2兆資金」維護流動性

一天100萬個口罩不夠用！柯文哲喊話中央：要管制就應公開透明

香奈兒2020春夏後台妝容揭密：「1招放大眼神」超簡單

沒有女朋友臭了嗎？　澳洲研究：單身男體味真的比較重

英媒：今起展開第二波武漢撤僑　隔離中心「條件很棒」可上網

溫州現場／全路口站崗量體溫、掛紅布條　台商：已做好心理準備

基層疑「口罩存量2周」是假新聞　中市警局：庫存5萬片絕對足夠

川普政府宣布「赴美旅遊禁令名單」增加6國　預計2/22生效

同機男症狀可疑「醫護穿全套」送下機　全體乘客拿小卡：別與他人接觸！

新型冠狀病毒能透過糞便傳播！　鍾南山證實：要重視這問題

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

國際熱門新聞

快訊／武漢撤僑發現4感染者！日本負責官員墜樓亡

即／菲44歲男武漢肺炎確診不治

美國國務院挺台灣　譴責ICAO封鎖挺台推特

救命藥？美治療武漢肺炎確診一天見效

女子搭錯末班車　司機救她一命

俄體育館倒塌！1工人遭活埋慘死

中國人捧10億堵南韓工廠搶口罩被拒

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

武漢肺炎美東淪陷 ！波士頓首例確診　WHO提出警告

WHO排除台灣　前AIT主席：不是真正的「世界」衛生組織

快訊／日本新增3例　成中國外感染最多人國家

請願白宮「讓台灣加入WHO」連署破10萬！

挺台灣加入WHO！網連署向白宮請願

即／南韓再添3起　累積15例確診

更多熱門

相關新聞

口罩存量2周是假新聞？中市警局回應了

口罩存量2周是假新聞？中市警局回應了

武漢肺炎讓政府防疫動起來，台中市警察局日前要求第一線與民眾接觸警員須配戴口罩，口罩庫存量足夠使用2周以上。臉書社團「為警察加油」卻有網友稱他任職單位沒發口罩，質疑是「假新聞」。台中市警局對此表示應屬個案，未領到同仁可向單位主管或行政科反映。

溫州現場／路口站崗量體溫、掛布條

溫州現場／路口站崗量體溫、掛布條

全面嚴查！侯友宜：抓到口罩囤貨、哄抬物價絕不寬貸

全面嚴查！侯友宜：抓到口罩囤貨、哄抬物價絕不寬貸

指揮中心：大學指考日期不變

指揮中心：大學指考日期不變

南鯤鯓代天府辦玉皇上帝萬壽祈安禮斗法會

南鯤鯓代天府辦玉皇上帝萬壽祈安禮斗法會

關鍵字：

武漢肺炎辛普森家庭預言

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

教育部宣布高中以下延至2/25開學

武漢400台人確定包機返台！落地先隔離14天

范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！

歷史上昭華公主超悲慘！魏瓔珞崩潰「女兒過世19天也死了」

政府口罩6元「Costco不用2元」　遭嗆閉嘴

男女武漢回台15天失聯　男生找到了

周揚青罕見硬起來開槓酸民！

快訊／武漢撤僑發現4感染者！日本負責官員墜樓亡

即／落跑男女爽躲15天　北檢從嚴偵辦

工人爸下班繼續跑外送！　國三兒IG卻讓他心碎

網傳武漢殯儀館24小時火化　高大成：應該2000人死亡

他怒「好市多自囤口罩」！網光速留言洗爆

小S遭爆在日本問「哪可買口罩」　網酸爆

戲精貓好委屈　阿嬤著急指責孫女

快訊／網爆高爾宣「無縫同團女成員」　他親揭真相！

更多

最夯影音

更多
男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！
好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面