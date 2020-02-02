48天飆破1000例！武漢肺炎擴散全球「傳播速度遠勝SARS」

▲武漢肺炎疫情擴散全球。圖為北京地鐵站。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

2019新型冠狀病毒（2019-nCOV，武漢肺炎）疫情延燒國際，世界衛生組織（WHO）於1月30日宣布「國際關注公共衛生緊急事件」。《路透社》將此次疫情與兩種近年爆發的冠狀病毒互相比較，發現武漢肺炎48天就感染1000人，傳染速度比SARS及MERS還要快速許多。

《路透社》從第一名確診病患出現症狀的第一天起計算病例，統計資料截至2019年1月31日。數據指出，新型冠狀病毒1個月內累積11,948起病例，SARS爆發到疫情結束大約歷時8個月，全球累積8089起病例，MERS自2012年首次出現在沙烏地阿拉伯，8年感染2500人。三者相比，武漢肺炎傳播的速度快了許多。

報導也以「感染前1000名確診病患」為基準，比較三者傳播速度，MERS病毒花費了2.5年、903天，SARS花費130天，武漢肺炎只花費48天。

▲許多專家學者指出，目前對於新型冠狀病毒的了解仍不夠深入。（圖／路透）



先前數據指出，新型冠狀病毒致死率大約是2.2％，SARS病毒導致大約10％病患喪命，MERS致死率大約是35％。《路透社》則以「每50名病患」為基準指出，MERS導致17人喪命，SARS造成5人死亡，武漢肺炎導致1人不治。

但是，許多疾病專家認為，新型冠狀病毒的致死率仍無法確定，因為新病毒傳播速度很快，可靠的篩檢方式卻才剛推出，仍有許多未確診病例，各界都還在試圖深入了解當中。

來自美國的沙夫納（William Schaffner）是範德堡大學醫院的預防醫學傳染病學者。他說，「並非每個人都接受觀察或篩檢，包括我在內的所有專家都告訴大眾，我們對於這種新型病毒還有很多不了解的地方，我們正在持續了解，但這並不能讓人放心。」

新型冠狀病毒的症狀多樣，從類似感冒的輕微咳嗽到嚴重肺炎、急性呼吸道疾病甚至死亡都有可能發生。沙夫納表示，中國的武漢肺炎病例中大約20％屬嚴重病例，這一點與SARS、MERS都很相似。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！