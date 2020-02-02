救命藥問世？　美治療武漢肺炎確診「用藥一天見效」隔日就退燒

▲美國首例確診的35歲男子病況迅速好轉。圖為收治病人的普洛維登斯地區醫院（Providence Regional Medical Center Everett）。（圖／路透）

記者詹雅婷、丁維瑀／綜合報導

各國醫界現正尋找治療2019新型冠狀病毒（俗稱「武漢肺炎」）的方法。值得一提的是，美國首例確診的35歲男子使用美國生物製藥公司吉利德（Gilead）開發的新型實驗性抗病毒藥物後，病情在一日內明顯好轉，且無明顯副作用。消息一出，讓許多醫師們相當振奮，支持該藥物進行下一步測試。

綜合彭博等外媒報導，該名35歲男子先前曾赴武漢，並沒有去過華南海鮮市場，但返美後出現咳嗽、發燒等症狀，隨後入住華盛頓州一間醫療中心的隔離病房接受觀察治療。然而，他的病情最初並未有明顯改善，接續出現乾咳、間歇發熱伴隨心搏過速等症狀，到了入院第5天（患病第9天），X光檢查顯現出左肺下葉有著肺炎症狀，呼吸道狀態出現改變，並於第6天開始接受輸氧。

▲患者住院第6天的胸部X光。（圖／翻攝NEJM）

眼見病況越來越嚴重，醫師們改變藥物與治療方式，讓男子在入院第7天接受靜脈注射瑞德西韋（remdesivir）。隔日，患者的臨床症狀有所改善且相關數值也提升，他停止供氧，食慾改善，除了斷斷續續的咳嗽與流鼻水，並沒有其他症狀。

根據《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）1月31日公布的病例報告，男子用藥後，病況在一日之內出現改善，且沒有明顯副作用。該醫療中心首席醫療官杰伊庫克（Jay Cook）說，他們認為使用瑞德西韋的好處超越任何潛在風險，在徵得感染者同意後用藥，且據他所知，這是全球首次使用瑞德西韋來治療武漢肺炎的個案。

▲患者發燒、咳嗽、噁心、嘔吐等的紀錄。（圖／翻攝NEJM）

事實上，吉利德是一間以製造治療C型肝炎和愛滋病的抗病毒藥物而聞名的生物製藥公司，而瑞德西韋是先前為了對抗伊波拉病毒所開發的藥物。華盛頓衛生部門專家史考特林奎斯特（Scott Lindquist）透露，藥廠正試圖與中國合作研究。

吉利德透過聲明表示，該藥物現階段僅獲准供人道使用，尚未在世界上任何地方獲得許可或批准，也沒有被證明是安全有效的，但現正與全球衛生當局合作，透過適當使用瑞德西韋來對抗武漢肺炎疫情，並與個別研究人員與臨床醫師合作，利用抗病毒等專業知識從旁協助患者對抗2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。

►美國第一起武漢肺炎患者報告公布 「伊波拉藥物」治療後好轉

►快訊／南韓4日起全面禁止2周內曾赴湖北者入境

►中國境外「武漢肺炎死亡首例」！菲律賓證實：44歲武漢男昨身亡