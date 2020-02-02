武漢肺炎影響　汽、柴油價格下週各調降0.9、1元

▲受到武漢肺炎疫情影響，下週汽、柴油價格下週各調降0.9、1元。（圖／記者姜國輝攝）

記者邱倢芯／台北報導

受到武漢肺炎影響，國際原油價格下跌，因此台灣中油宣布，自明（3）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調降0.9及1.0元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.9元、95無鉛汽油每公升27.4元、98無鉛汽油每公升29.4元、超級柴油每公升23.7元。

台灣中油表示，由於受武漢肺炎疫情擴散，市場擔心削弱全球需求成長因素影響，帶動國際原油價格下跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶58.45美元，較前週63.32美元下跌4.87美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.276元，國內油價依公式計算跌幅為5.47％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降0.9及1.0元，足額調整。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

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台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。