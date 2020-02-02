請願白宮「讓台灣加入WHO」連署衝破10萬！　美國60日內須回應

▲署名「C.C」的民眾在美國白宮連署網站發起「支持台灣加入WHO」。（圖／翻攝自「WE the PEOPLE」）

記者詹雅婷／綜合報導

武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎）疫情不斷擴散，但台灣迄今仍被世界衛生組織（WHO）防疫體系拒於門外。網友上月30日在美國白宮連署網站發起連署「讓台灣加入WHO」，截至台灣時間2日上午11時許，請願人數衝破10萬人門檻，美國政府就必須依法在60天內做出公開回應。

美國白宮連署網站「WE the PEOPLE」1月30日署名「C.C」的民眾發起連署，內容指出，台灣擁有優質的醫療技術以及豐富的醫療經驗，且一直在為醫療方面做出貢獻，但是受到大陸的反對和壓力之下，台灣一直被排除在WHO之外，使得台灣在2003年的SARS爆發時，無法即時獲得WHO的相關消息。

文中還強調，如今新型冠狀病毒正在散播，台灣已經站在第一道防線上，為了保護2300萬的台灣人和全球的安全，「台灣不應該因為政治關係而被排除在WHO之外。」

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