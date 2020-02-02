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監督台灣入世貿　紐西蘭前總理穆爾過世享壽71歲

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▲▼ 紐西蘭前總理穆爾（Mike Moore）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭前總理穆爾（Mike Moore）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

沒有接受正式教育仍當上紐西蘭總理和世界貿易組織（WTO）祕書長的穆爾（Mike Moore），據家屬表示他已於今天過世，享壽71歲。

穆爾1972年23歲時首度入主國會；1984至1990年間擔任貿易部長；1999年至2002年出任世貿祕書長期間，中國和台灣先後入會；2001年設置「杜哈發展回合」（Doha Development Round）以減少全球貿易藩籬；並於2010年至2015年出任紐西蘭駐華盛頓大使。

穆爾同時出任過59天的總理，但所屬工黨（Labour Party）於1990年10月大選敗選，於是擔任3年的反對派領袖。

穆爾年輕時3度擊敗癌症病魔，但2015年中風後健康漸走下坡。遺孀伊芳（Yvonne）表示，穆爾是在奧克蘭（Auckland）家中過世。

穆爾成長於紐西蘭遠北的北地大區（Northland），原本希望回鄉走完人生最後一哩路，最後仍因健康問題於1月返回奧克蘭。

伊芳說：「在北地大區成長的影響下，他終其一生和職業生涯都在為一般百姓拚鬥征戰，這也是促使他16歲加入紐西蘭工黨的動力。他固執、樂觀、慷慨、仁慈。」

「他雖然15歲輟學到冷凍業找差事，但一向相信他的熱愛閱讀、努力向上能彌補自身欠缺正式教育的遺憾。」

「麥克（穆爾）時時提醒工黨勿忘勞工階級是其根本，或許也是工黨最後一位藍領總理。」

穆爾1999年獲頒紐西蘭最高榮譽「紐西蘭勳章」（Order of New Zealand），2012年獲得澳洲官佐勳章（Officer of the Order of Australia）的殊榮。

他同時擁有商業、經濟和法律5個榮譽博士學位。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）

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