疫情衝擊國際觀光業　泰國預估損失487億、英國唐人街冷清

▲武漢肺炎疫情擴散，衝擊國際觀光業。圖為北京機場許多旅客戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情蔓延，各國紛紛實施旅遊禁令與入境管制，以免病毒擴散，但也因陸客大幅減少，衝擊國際觀光業，原應是旅遊旺季的農曆春節生意劇減，尤其亞太地區損失最為慘重。泰國旅遊部估計損失500億泰銖（大約新台幣487億元），英國唐人街冷冷清清，日本、越南、馬爾地夫等地也受到影響。

CNN報導，根據世界旅遊組織（UNWTO），中國是全球最大旅遊國，2018年消費總金額2770億美元，占國際總額16％。世界旅遊觀光協會（WTTC）指出，中國2018年在亞太地區旅遊業GDP中貢獻51％。

由於武漢肺炎疫情影響，中國旅遊團或散客大量取消行程，讓多國觀光業受到衝擊。旅遊分析公司「關鍵前行」（ForwardKeys）指出，亞太地區在農曆春節期間接待75％陸客，旅遊禁令實施一周以後，訂單已減少15.1％，其副總裁龐帝（Olivier Ponti）表示，「亞太地區受到的衝擊最大，因為這是中國遊客最主要的（觀光）目的地。」

▲中國旅遊團取消行程，多國觀光業受到影響。（圖／路透）



東京「海鷗旅遊公司」表示，已有超過2萬名陸客取消2月10日以前所有行程。據了解，中國是日本最大國際旅遊客群，占其入境旅客27％，2019年消費156億美元，是所有外國觀光客消費總額的36.8％。

泰國普吉島去年接待了1100萬名陸客，尤其農曆春節更是旺季，如今街上遊客寥寥無幾，許多人戴著口罩。45歲的阿桑納（Ausana Akaradachakul）經營紀念品店，她表示，「傳出疫情幾天以後，中國遊客明顯減少，我想大概70％的人都離開了。」服飾業者帕里切（Parichart Chaengmanee）說，「我們現在看見的都是當地人，就連泰國（籍）遊客也很少。」

根據《路透社》，泰國旅遊部估計，陸客減少導致國內觀光業損失500億泰銖（大約新台幣487億元）。泰國旅遊社協會（ATTA）會長維奇（Vichit Prakobgosol）表示，大約120萬至130萬人取消2月與3月的行程，他預估「影響至少會持續到4月，目前很難估計。」CNN指出，中國遊客占泰國入境人數30%，影響很大，曼谷、普吉島、清邁與芭達雅部分旅遊公司如今直接宣布暫時歇業。

Chinatown to ghost town. 由 Daily Mail 發佈於 2020年2月1日 星期六

英國倫敦知名的唐人街幾周前頻繁補貨，在窗戶上掛起燈籠，準備迎接農曆春節的慶祝活動與大批人潮，原應熱鬧的街道如今卻顯得冷清，因遊客紛紛走避，許多華裔居民或遊客也戴起口罩。《每日郵報》報導，餐館「餃子傳奇」的經理林德瑞克（Derek Lim）說，來客數在過去兩周內下降50％，許多人取消訂單與訂位。他認為，疫情對於唐人街和華人社群影響很大，而且只會越來越嚴重。

▲為了防範疫情擴散，許多國家實施旅遊禁令。圖為加拿大多倫多的唐人街，許多民眾戴起口罩。（圖／路透）



澳洲昆士蘭州旅遊業者艾格頓（Bill Egerton）表示，陸客占了公司大約10％到20%的業務，「所有來自中國的遊客預約全都取消了，我在2月就失去了15個旅遊團。」據了解，澳洲2019年接待940萬名旅客，中國遊客占796萬人，消費金額高達16億美元。

除了上述地區以外，越南、南韓、柬埔寨、馬爾地夫、密克羅尼西亞等地也受到影響，但中國最大線上旅遊網站「攜程旅行網」（Trip.com）對於快速復甦感到樂觀。首席執行長孫潔（Jane Sun）舉例，SARS期間需求下降，但疫情獲控制以後，需求就成長了二到三倍，「我們的信念是，只要醫療人員發展出預防方法，我們可以控制這種病毒，需求與購買力就會出現。我們很有信心，中國經濟與旅遊產業將會強勢回歸。」

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