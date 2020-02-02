501位滯留武漢台灣人想回家！　陸委會：請真切關心民眾健康權益

▲滯留湖北台灣同胞要求回家及提供生活物資事由。（圖／記者徐斌慎攝）

記者劉亭／綜合報導

武漢肺炎爆發至今，仍有501位台灣人壽到封城影響滯留在武漢，家屬心急如焚1日召開記者會，希望有專機可以讓家人早點回家。陸委會表示，透過多種管道，向陸方探詢可能的處理方式，希望大陸方也可以盡速回應民眾請求。

陸委會表示，根據海基會早前掌握，滯留湖北向政府請求協助返台的民眾約400餘人，相關的清查、統計一直持續在滾動進行。另有關有台商會長提出，其聯繫群組有約501位台灣民眾滯留湖北武漢，海基會已聯繫洽請該會長提供相關名單，將整合、比對相關資料，以更精確掌握具體的人數。

政府關心滯陸國人的健康與安全，陸委會已請海基會委請當地與鄰近地區台商協會，建立與滯留當地國人的聯絡機制，掌握滯留民眾需求、轉達疫情最新資訊及應對措施，並設法提供必要的協助，例如協調衛福部由在台家屬領用慢性處方用藥寄送大陸親人等。

陸委會透露，我方確實在早先已透過兩岸既有管道，向陸方來表達，應妥善照顧我方人員，同時也透過多種管道，向陸方探詢可能的處理方式。在此呼籲陸方，請真切關心這些民眾的健康權益，如果陸方真心重視關懷我方滯留人員的健康權益，應該儘速回應民眾實際需求。