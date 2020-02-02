義外交部宣布中義貨機將復航　未提及台義情況

▲義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

為防堵武漢肺炎，義大利政府31日對中國、港澳下達禁飛令，台灣也遭中斷直航。義大利外交部1日晚宣布，經協商後將重啟「義大利與中國」間的貨運班機，但未提到台灣的情況。

義大利外交部1日傍晚在官方推特發布消息，義大利外交部今天召集緊急會議後獲得具體成果，義大利民航局已重啟恢復義大利與中國間貨運班機的可能性。

義大利外交部在這則推文「標籤」（Tag）感謝促成的兩個合作單位，一是義大利人民保護署（Dipartimento della Protezione Civile），另一個是中國駐意大利大使館。

不過多位義大利網友轉發此則推文時語帶消遣。一位義大利網友直言，與其說是外交成果，不如說是經濟現實所迫，若義大利中斷與中國的貨運，病毒沒把義大利搞垮，義大利經濟也會先垮。

義國政府1月31日發布的飛航公告明確提到禁飛地區包括中國、香港、澳門、台北。義大利外交部今天發布的貨機復航預告只提到中國，並未具體標出港澳地區，也未提到台義間的復航問題。（編輯：韋樞）