英媒：今起展開第二波武漢撤僑　隔離中心「條件很棒」可上網

▲ 當局派出巴士將自武漢撤回英國的僑民載往醫院。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2019新型冠狀病毒疫情擴散，各國紛紛撤離滯留武漢的僑民。英國首架撤僑包機載回的83人正在隔離之際，第二波撤僑行動據報將於2日展開。根據《利物浦迴聲報》，阿羅公園醫院（Arrowe Park Hospital）執行長寄給醫護人員的內部郵件指出，「我們明天上午將接待另一批來自武漢的民眾。」

英國首架撤僑包機於上月31日上午飛離武漢，載回83名國人，分乘6輛巴士前往阿羅公園醫院。《Metro》1日報導，目前被安置在國民保健署默西賽德郡員工宿舍的僑民表示，住宿條件「非常好」。

乘包機返英的僑民麥特（Matt Raw）拍攝影片向《衛報》表示，當局為每個人準備好一個包包，裝有所有可能的必需品，包括內衣和其他可能來不及打包的物品，「房間很漂亮，我們有所有需要的物品。撤離的僑民有食物、可以洗衣服和上網，還有一支醫療團隊密切監控狀況。想下廚的人可以使用廚房，家屬也會被安排住在一起，還有提供遊戲機、玩具和小床。」

英國官員此前表示，若有必要，政府將派遣另一架飛機前往武漢營救英國公民。據信，英國外交部正與歐盟國家協商，討論安排滯留武漢的英國公民搭乘其他國家的撤僑包機。

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