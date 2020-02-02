疫情蔓延！《日經》：習近平「一人獨裁」拖慢防疫行動

▲《日本經濟新聞》指出，中國國家主席習近平一人獨裁，是拖慢疫情控制的主因之一。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

新型冠狀病毒疫情持續擴散，《日本經濟新聞》（Nikkei Asian Review，以下簡稱日經）1月30日以「習（近平）一人獨裁侷限對於冠狀病毒的反應」為題報導指出，中國國家主席習近平（Xi Jinping）集中領導、獨掌大權，如果他沒有親自下令，國內官僚體系對於決策與行動都會非常遲疑猶豫，成為拖慢防疫行動的主因之一。

習近平25日緊急召開政治局常委會議，討論防疫對策，官媒《中央電視台》罕見播出相關影片，畫面中，高級領導人仔細聆聽簡報，習近平一邊做著筆記。《日經》指出，此新聞向大眾傳達「國家最高決策者努力防疫」的訊息，也透露處理公共衛生危機的「新領導小組」成立。

▲武漢肺炎疫情延燒，李克強親自視察，但仍是代表習近平主導防疫行動。（圖／路透）

中國官媒《新華社》報導，國務院總理李克強（Li Keqiang）主導防疫領導小組，「受到習近平請託」親自抵達武漢視察。《日經》指出，李克強肩負防疫任務，卻仍是代表上司、共產黨「核心」習近平，接受指示行動，這一場防疫大戰的最高指揮官仍是習近平。

《日經》指出，習近平元旦演講時曾說要「加強黨的集中統一領導」，上述現象可被視為付諸行動的一部分，他2017年10月展開第二任期以後，將黨內權力握於自己手中，共產黨「集中領導體系」名存實亡，7名政治局常委肩並肩、平等分權的時代結束，李克強在黨內的地位僅次於習，如今也處於習的掌控之中。

▲《日經》報導，習近平沒有親自下令，國內官僚陷入僵局，最終導致疫情處理行動緩慢。（圖／達志影像／美聯社）

《日經》提到，習近平理論上能將防疫行動交給李克強，繼續出訪海外、關注外交，但實際上，如果他沒有當家做主，國內官僚體系將陷入僵局，例如武漢關閉交通網絡等全面措施，也是在習下令以後才生效實施。文章直指，如果沒有習近平「亮綠燈」，中國官僚避免做出決策，以免情勢變糟以後受到指責，這是中國對於疫情行動與反應緩慢的主因之一。

《日經》也預告，習近平預計2個月以後出訪日本，有鑑於如今中美關係緊張，這一次外交交流非常重要，但如果他在國內疫情尚未獲得控制以前出國，對於北京與日本都將是一大挑戰。

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