快訊／南韓武漢肺炎再添3起「累積15例」！　乘撤僑包機返國1人確診

▲ 南韓31日首架撤僑包機內部狀況。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

《韓聯社》2日早晨最新消息指出，南韓國內武漢肺炎新增3起確診病例，包括搭乘政府安排的首班撤僑包機自武漢返韓的其中一名僑民，使全國確診病例累積達到15例。

南韓中央防疫對策本部今早宣布，2日確診病例較昨天新增3例，13號患者為31日返國的一名僑民，目前在國家指定醫院隔離治療；14號患者為40歲中國女性，為國內12號患者家屬；15號患者則為43歲韓籍男性，曾到訪武漢並於上月20日回國。