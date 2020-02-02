快訊／教堂喪禮結束後遭開13槍「2死2傷」　佛州15歲少年、1男當場身亡

記者陳俊宏／綜合報導

根據外電最新報導，美國佛羅里達州一間教堂在台灣時間今天（2日）清晨發生槍擊案，造成至少2死、2傷，目前警方正鎖定一名嫌犯。對此，教堂也發文哀悼。

報導說，當地時間1日下午2時半，事發地點位於里維埃拉海灘（Riviera Beach）的勝利城市教堂（Victory City Church），當時群眾剛舉辦完喪禮。

槍手開槍掃射，造成一名15歲少年和一名男子當場身亡，另一名少年和一名女子則被送醫急救。警方說，槍手至少開了13槍，正在追捕一名嫌犯。