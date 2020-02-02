金鼠年發大財　「33法則」掌握投資趨勢與密技

▲金鼠年想要發大財，就要掌握趨勢和正確的投資策略。（圖／取自免費圖庫Pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

去（2019）年的金融市場壟罩在美中貿易戰、全球的經濟上下震盪，但資本市場卻繳出了亮麗成績單，美國四大指數創下歷史新高，全球股債也有漂亮的報酬。展望鼠年，民眾想要「鼠來寶」就必須要掌握趨勢和做正確的投資判斷，所以凱基銀行建議投資人可以「33法則」也就是掌握三項投資趨勢、三項投資策略來洞燭先機、鼠年發財。

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄提醒，2020年金融市場仍有高度波動變數，建議有意投資理財的民眾分散投資標的，可多留意新興市場債券，考慮以定期定額方式投資具5G題材的科技類基金。此外值得注意的是，美元走勢開始轉弱，且國人偏好的儲蓄型保險及類定存保單市場環境將有重大改變，宜重新審視保險內容。

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金鼠年 投資人必知的三大投資趨勢

一：全球寬鬆貨幣政策：去年歐洲及日本央行持續下調並保持負的利率政策，而美國聯準會則是一反升息預期，預防性調降聯邦基準利率三碼。歐美亞個指標性的國家一致性的利率政策，造成去年股債同漲的榮景。預期2020年各主要國家央行仍以景氣復甦為使命，將持續採取寬鬆的貨幣政策。

二，5G與AI大爆發成長：去年科技類股的表現，都好於其他產業類股，像是美國道瓊工業指數漲幅22.8%；標準普爾五百指數29.3%、那斯達科指數漲幅約35.7%、費城半導體指數漲幅則達61.4%。主要因為5G基礎建設、5G手機上市、以及AI的技術新應用等概念股支撐。2020年北美創新科技展，因為因5G、IoT物聯網等創新技術帶來空前參展人潮，半導體產業新需求已經顯然引爆、大量湧現，相關的效益已經溢出到整體科技業的上中下游。

三，中國大陸經濟光環逐漸退燒：由於去年中美貿易戰，談判仍有許多不確定因素、香港議題等，讓中國大陸經濟有所影響，雖然今年初中國大陸經濟似乎有走出谷底的樣子，但是難強勢反彈，所以預估中國大陸今年的經濟成長率仍將下行至6%以下。

▲準確的投資策略，以及有效率的執行力，投資人才可在金鼠年發財。（圖／免費圖庫）

知道趨勢後，應該如何因應，張冠雄建議有三大投資策略可以參考：

一，加強觀察、洞燭先機：在各國維持寬鬆、利率偏低的情況之下，投資市場的機會仍然存在，但是要考量種美貿易戰第二輪談判、美伊戰爭等不確定因素可能會造成市場震盪，所以投資股票或高收益債市場要注意波動或者是黑天鵝事件發生。展望2020年美元可能會偏弱，新興市場貨幣較為強勢，投資人可以陸續布局。

二：以海外債、結構型商品來取代保險或儲蓄險：國人都偏好投資保險、儲蓄險保單以及類定存保單，但是今年保費會上揚，也壓縮了喜歡這類商品投資人的獲利，所以建議民眾可以選擇調整至固定收益型的海外債與結構型商品，此類幣別、天期可以選擇，部分也有原幣保本的設計，可以做為替代保單的新選擇。

三：了解自己風險屬性，精確的資產配置：資產配置仍然應分投資屬性，包含保守的投資人、穩健投資人與積極投資人有不同的投資方式。保守投資人來說，因為聯準會去年預防性的降息，並宣布月購600億美元短債的「扭轉性操作」，所以一掃去年中美國公債殖利率倒掛景氣衰退的疑慮，長天期的債券將會有表現，建議保守投資人以長天期債為主。

穩健投資人則可選擇新興市場與高收益債和平衡型基金；積極型的投資人則在市場資金充沛下，除股市、全球型或區域型的股票基金之外，可分散投資新興市場債、高收益債和平衡型基金。

▼即使去年美中美貿易戰，但美股與各國股市都繳出不錯的成績單。（圖／路透）