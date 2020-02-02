　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

金鼠年發大財　「33法則」掌握投資趨勢與密技

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲新台幣,鈔票,錢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲金鼠年想要發大財，就要掌握趨勢和正確的投資策略。（圖／取自免費圖庫Pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

去（2019）年的金融市場壟罩在美中貿易戰、全球的經濟上下震盪，但資本市場卻繳出了亮麗成績單，美國四大指數創下歷史新高，全球股債也有漂亮的報酬。展望鼠年，民眾想要「鼠來寶」就必須要掌握趨勢和做正確的投資判斷，所以凱基銀行建議投資人可以「33法則」也就是掌握三項投資趨勢、三項投資策略來洞燭先機、鼠年發財。

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄提醒，2020年金融市場仍有高度波動變數，建議有意投資理財的民眾分散投資標的，可多留意新興市場債券，考慮以定期定額方式投資具5G題材的科技類基金。此外值得注意的是，美元走勢開始轉弱，且國人偏好的儲蓄型保險及類定存保單市場環境將有重大改變，宜重新審視保險內容。

請繼續往下閱讀...

金鼠年　投資人必知的三大投資趨勢

一：全球寬鬆貨幣政策：去年歐洲及日本央行持續下調並保持負的利率政策，而美國聯準會則是一反升息預期，預防性調降聯邦基準利率三碼。歐美亞個指標性的國家一致性的利率政策，造成去年股債同漲的榮景。預期2020年各主要國家央行仍以景氣復甦為使命，將持續採取寬鬆的貨幣政策。

二，5G與AI大爆發成長：去年科技類股的表現，都好於其他產業類股，像是美國道瓊工業指數漲幅22.8%；標準普爾五百指數29.3%、那斯達科指數漲幅約35.7%、費城半導體指數漲幅則達61.4%。主要因為5G基礎建設、5G手機上市、以及AI的技術新應用等概念股支撐。2020年北美創新科技展，因為因5G、IoT物聯網等創新技術帶來空前參展人潮，半導體產業新需求已經顯然引爆、大量湧現，相關的效益已經溢出到整體科技業的上中下游。

三，中國大陸經濟光環逐漸退燒：由於去年中美貿易戰，談判仍有許多不確定因素、香港議題等，讓中國大陸經濟有所影響，雖然今年初中國大陸經濟似乎有走出谷底的樣子，但是難強勢反彈，所以預估中國大陸今年的經濟成長率仍將下行至6%以下。

▲▼ 省錢８招 。（圖／免費圖庫）

▲準確的投資策略，以及有效率的執行力，投資人才可在金鼠年發財。（圖／免費圖庫）

知道趨勢後，應該如何因應，張冠雄建議有三大投資策略可以參考：

一，加強觀察、洞燭先機：在各國維持寬鬆、利率偏低的情況之下，投資市場的機會仍然存在，但是要考量種美貿易戰第二輪談判、美伊戰爭等不確定因素可能會造成市場震盪，所以投資股票或高收益債市場要注意波動或者是黑天鵝事件發生。展望2020年美元可能會偏弱，新興市場貨幣較為強勢，投資人可以陸續布局。

二：以海外債、結構型商品來取代保險或儲蓄險：國人都偏好投資保險、儲蓄險保單以及類定存保單，但是今年保費會上揚，也壓縮了喜歡這類商品投資人的獲利，所以建議民眾可以選擇調整至固定收益型的海外債與結構型商品，此類幣別、天期可以選擇，部分也有原幣保本的設計，可以做為替代保單的新選擇。

三：了解自己風險屬性，精確的資產配置：資產配置仍然應分投資屬性，包含保守的投資人、穩健投資人與積極投資人有不同的投資方式。保守投資人來說，因為聯準會去年預防性的降息，並宣布月購600億美元短債的「扭轉性操作」，所以一掃去年中美國公債殖利率倒掛景氣衰退的疑慮，長天期的債券將會有表現，建議保守投資人以長天期債為主

穩健投資人則可選擇新興市場與高收益債和平衡型基金；積極型的投資人則在市場資金充沛下，除股市、全球型或區域型的股票基金之外，可分散投資新興市場債、高收益債和平衡型基金。

▼即使去年美中美貿易戰，但美股與各國股市都繳出不錯的成績單。（圖／路透）

▲▼美股,華爾街。（圖／路透）

ET快訊
浙江確診661例武漢肺炎！溫州宣布今凌晨封城..淪大陸第二大
捐贈物達37億元！醫院只收到3000片口罩　湖北紅十字會說話
南韓武漢肺炎再添3起「累積15例」！乘撤僑包機返國1人確診
網傳武漢殯儀館「24小時火化」　高大成：怕燒不完！應該200
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

經濟部口罩配送一再延後、到貨又被掃光　民怨：都買不到

金鼠年發大財　「33法則」掌握投資趨勢與密技

快訊／大樂透連五槓！9人獨得百萬大紅包　開獎商店出爐

快訊／大樂透2.4億獎號出爐！初八126組春節大紅包來了

越南對台航班禁令取消　立榮航空航班延遲至今晚23:00起飛

越南防疫臨時禁飛　長榮航空宣佈：取消今晚飛往越南航班

2020年是谷底翻身轉折年　會計師樂觀看待IPO市場

防疫期間穩定物價　中油宣佈：2月家用瓦斯、天然氣維持原價

「大考驗將至！」　謝金河：下周陸股開市凶多吉少

「台版李鍾碩」儲榢逸演出國片《海霧》　出道前自行創業有故事

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

《奈何BOSS要娶我2》甜蜜升級！　「更衣室熱吻」霸道寵妻新招來了～

過來人的告誡！抽菸失敗的人生　丟失籃球夢、生活、無法解焦慮

因應肺炎！廣東列入二級流行區域 台10確診個案狀況好「剩1人發燒」

霍思燕改任務內容「親10下」　杜江一聽笑翻...閃爆！！！

買嘸口罩！經濟部公告：傍晚就到了 疾管署籲「學生、健康民眾」可不戴

經濟部口罩配送一再延後、到貨又被掃光　民怨：都買不到

金鼠年發大財　「33法則」掌握投資趨勢與密技

快訊／大樂透連五槓！9人獨得百萬大紅包　開獎商店出爐

快訊／大樂透2.4億獎號出爐！初八126組春節大紅包來了

越南對台航班禁令取消　立榮航空航班延遲至今晚23:00起飛

越南防疫臨時禁飛　長榮航空宣佈：取消今晚飛往越南航班

2020年是谷底翻身轉折年　會計師樂觀看待IPO市場

防疫期間穩定物價　中油宣佈：2月家用瓦斯、天然氣維持原價

「大考驗將至！」　謝金河：下周陸股開市凶多吉少

「台版李鍾碩」儲榢逸演出國片《海霧》　出道前自行創業有故事

溫州今凌晨起封城！　每戶家「2天只能派一人出門」

經濟部口罩配送一再延後、到貨又被掃光　民怨：都買不到

桃園青埔特區生活機能佳房產前景佳　首購、換屋與投資均適宜

傳播新途徑！武漢肺炎確診患者「大便裡有活病毒」存在糞口傳播

義外交部宣布中義貨機將復航　未提及台義情況

菲律賓擴大限制陸客！「中港澳旅客」禁止入境　本只限湖北人

防堵冠狀病毒　俄暫停中國免簽證旅遊及工作簽證

休旅車闖紅燈肇禍！　轎車「180度迴轉」撞燈桿…1死2傷車身炸裂近全毀

適合放懶的日子！4間台南特色民宿帶你離開都市的喧囂

明清兩朝宮燈都靠它！「洛寧竹編」名列河南非物質文化遺產

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

財經熱門新聞

即／大樂透連五槓！9人獨得百萬大紅包

即／大樂透獎號出爐　126組春節大紅包來了

防疫消毒自己來！台糖教你自製消毒用酒精抗肺炎病毒

刷新歷史記錄！勞動基金108年大賺4735億元　每位勞工退休帳戶平均分紅逾2萬

配息基金受歡迎　首選高股息債券型

金鼠年「33法則」投資術

只花23元買咖啡中千萬　全家開出千萬發票獎落苗栗

買6元口罩撲空！經濟部臉書發文：歹勢，趕路中

17款新春刮刮樂中獎機率報你知　還有546個百萬以上大獎待刮出

首張香味簽帳金融卡　海外現金回饋2.5%

「大考驗將至！」謝金河：下周陸股開市凶多吉少

尹啟銘憂「口罩限購」恐使防疫漏洞大開

越南對台航班禁令取消　立榮航空航班延遲至今晚23:00起飛

大樂透連4期槓龜　21人中大紅包

更多熱門

相關新聞

馬英九台南行春發福卡受熱烈歡迎

馬英九台南行春發福卡受熱烈歡迎

前總統馬英九28日由台南市議員林燕祝等人陪同，參訪台南新化護安宮、永康區凌霄寶殿武龍宮、紫龍宮及台南大天后宮等宮廟上香祈福，祈求上蒼庇佑風調雨順、國泰民安，發放洋溢祝福的「金鼠風光無盡藏，萬物熙和有餘香」賀歲福卡，設計精緻討喜，民眾索取情形十分踴躍。

即／鎮瀾宮國運籤出爐：看看魚水得相逢

即／鎮瀾宮國運籤出爐：看看魚水得相逢

國運籤出爐！大龍峒保安宮抽上籤

國運籤出爐！大龍峒保安宮抽上籤

不喊發大財了！韓國瑜賀歲短片喊高雄更美好

不喊發大財了！韓國瑜賀歲短片喊高雄更美好

私校肥貓多　董事發大財靠這招

私校肥貓多　董事發大財靠這招

關鍵字：

投資術發大財金鼠年

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！

男女武漢回台15天失聯　男生找到了

歷史上昭華公主超悲慘！魏瓔珞崩潰「女兒過世19天也死了」

快訊／武漢撤僑發現4感染者！日本負責官員墜樓亡

即／落跑男女爽躲15天　北檢從嚴偵辦

他怒「好市多自囤口罩」！網光速留言洗爆

周揚青罕見硬起來開槓酸民！

小S遭爆在日本問「哪可買口罩」　網酸爆

網瘋搶口罩防肺炎！醫揭「戴一整天3慘後果」

失聲3個月！醫一照他聲帶「整片菜花田」驚：玩太嗨了

特斯拉自不花錢跑環台1圈半距離

快訊／網爆高爾宣「無縫同團女成員」　他親揭真相！

林口紅衣男落跑　跨縣市找到人了

戲精貓好委屈　阿嬤著急指責孫女

陳建州求聯繫蘇貞昌「對話內容曝光」！

更多

最夯影音

更多
【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場
男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面