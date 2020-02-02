影／工研院邀金曲歌王助陣　「伸手」唱出在地紡織業的職人溫度

記者姚惠茹／台北報導

「車一領衫，予你燒熱咧幾落冬…」金曲台語歌王謝銘祐用低沉渾厚的嗓音，一曲「伸手」唱出紡織業者的職人溫度，令人意想不到的是，歌曲中的職人真面目，竟然是工研院的機械視覺技術。

隨著快時尚興起，全球紡織業面臨前所未有的挑戰，時尚服飾的製作，由機器手臂取代部分人力，並承接來自於紡織職人雙手的溫度與經驗傳承，這個嶄新的經驗成為金曲台語歌王謝銘祐的創作靈感，創作出公益單曲「伸手」，並由工研院邀請宏遠興業等20家台南在地跨域業者共同錄製。

工研院智慧微系統科技中心執行長朱俊勳表示，過去成衣線打樣的步驟，大多採用人力進行車縫，分工細到需要4~5家廠商分別製作，平均耗時7~10天才能完成，因此工研院積極扶植紡織業邁向智慧化，除了導入智慧工廠，並與紡織大廠宏遠興業在台南建置完成「成衣單站多工序自動化站」。

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▲金曲歌王謝銘祐。（圖／資料畫面）

「成衣單站多工序自動化站」整合自動化無人車縫和上下料系統的視覺導引機器手臂，可人機協作自動拿放與收，打樣時程大幅縮短至1~3天，運轉效率高，非常符合當前快時尚少量多樣的市場需求，如同「伸手」歌曲中所唱，精準的「車一領衫、畫一幅圖」，完美複製職人的嚴謹態度。

歌曲名為「伸手」代表人與機械互相伸手傳承經驗，主動伸手關懷所有需要的人，也表達工研院對社會的關懷，而且這張限量發行的公益單曲，也化小愛為大愛，在宏遠興業全台直營門市超過20家義賣，收益全數捐贈給創世基金會的台南分會，傳遞在地產業永不放棄的精神。

▲宏遠興業協理曾一正（左二）、創世基金會台南分院院長孫淑媛（左三）、工研院智慧微系統科技中心組長王俊堯（左四）。（圖／工研院提供）