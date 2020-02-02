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亞洲前3大塑橡膠專業展Taipei PLAS　9月在台登場　

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▲▼2018年台北國際塑橡膠工業展展場實況。（圖／貿協提供）

▲2018年台北國際塑橡膠工業展展場實況。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

兩年一度的「台北國際塑橡膠工業展（Taipei PLAS）」將在今年9月9日至13日在南港展覽1館隆重登場。外貿協會表示，今年主打「工業4.0」、「智慧製造」及「循環經濟」3大主題，並新增產業應用面，整合包裝及印刷設備，展現臺灣塑橡膠產業供應鏈實力，另搭配採購洽談會、高峰論壇及技術研討會等豐富多元周邊活動，打造全方位展示與拓銷平台。

貿協指出，由外貿協會及機械公會共同主辦的「台北國際塑橡膠工業展（Taipei PLAS）」，即將在今年9月9日至13日登場，今年將持續與「2020台北國際製鞋機械展（ShoeTech Taipei）」同期舉辦，預期將吸引超過2萬2,000名國內外買主前來觀展，Taipei PLAS誠摯邀請相關業者踴躍參與我國塑橡膠製造設備及技術最佳採購平台，報名詳情請至www.taipeiplas.com.tw查詢。

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貿協說，因應全球原油價格上漲導致材料成本增加，且全球環保意識抬頭，如何提高塑膠廢棄物回收與再生率，將是塑橡膠產業當前最重要的課題，其中，塑橡膠產品開發過程導入綠色設計、節能製程、生質材料使用及回收等，更是業者共同的目標。

因此，Taipei PLAS今年順應趨勢，首次將「循環經濟」列為主題之一，鼓勵業者展出低汙染的設備及智慧機械，以新研發之製程技術，達到少廢料、低耗能、提高製造效率及再生原料品質為訴求，在塑膠製造及環境永續發展中取得平衡，創造嶄新商機。

貿協指出，台灣為全球前六大橡塑膠機械出口國，在2018年時，出口值達到11.7億美元， Taipei PLAS也穩居亞洲前3大、全台第一大的塑橡膠專業展。

2020年Taipei PLAS預計有550家國內外廠商參展，將使用2,700個攤位，包括國內機械大廠鳳記、震錩、光興、百塑、台中精機廠等均使用大攤位展示塑膠機械設備，另亦有來自奧地利、德 國、義大利、愛爾蘭、美國、土耳其、日本、南韓、印度等超過20國百餘家外商報名，規模可望再創新高。

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