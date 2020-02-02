ETF兩大迷思！　ETF成交量、規模小不代表差

▲ ETF成交量、規模小，不見得不好。（示意圖／pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

選擇投資哪一類型ETF後，接下來就要決定「哪一檔」ETF。群益投信ETF及指數投資部專業副總經理張菁惠提出了最直觀的選擇建議，也就是選擇「成本低、追蹤績效好、比較貼近指數表現」，且投資人應打破兩大迷思。

許多人在比較ETF時會以成交量高低作為挑選條件，但張菁惠指出，ETF成交量低不等於流動性不好。ETF在台灣都有造市商為ETF做買賣報價，確保投資人都一定買得到、賣得掉手中的ETF，流動性不會因為成交量低而變差。

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另外，投資人可能很習慣用成交量去看標的。但在ETF投資上，成交量低只代表現階段這一檔ETF沒有很多人想要交易。張菁惠舉例，以債券ETF來說，它的產品特性比較偏向長期投資，需要透過時間去累積利息收入，平常交易量沒有很大是正常的，通常都是買進持有一段時間之後才賣出。

另外，許多投資人會考慮到規模，認為規模太小的ETF也不適合投資，這也是比較錯誤的觀念。張菁惠解釋，因為ETF也是屬於基金的一種（被動式基金），就算要下市，會根據基金的淨值做清算，清算後金額會依照投資人持有單位數做等比例分攤，因此會有相對應的錢回到投資人身上，不會像股票下市後，沒有相對應的資產返還。