越南防疫臨時禁飛　長榮航空宣佈：取消今晚飛往越南航班

▲長榮航空表示，今（1）日下午由台北-河內BR385空中返航取消，今晚長榮航空河內-桃園BR386、立榮航空往返台北-胡志明市B7-29、B7-30也將取消。（圖／長榮航空提供）

記者林淑慧／台北報導

武漢肺炎疫情延燒全球，繼義大利宣佈禁飛後，越南今（1）日臨時宣佈台灣往返越南航班禁飛，長榮航空表示，下午由台北-河內BR385空中返航取消，今晚長榮航空河內-桃園BR386、立榮航空往返台北-胡志明市B7-29、B7-30也將取消，提醒旅客注意最新航班異動訊息。

越南自2月1日起到5月1日止，拒絕自中國大陸、香港、澳門、台灣出發的所有航班飛往越南。據官方統計，今天越南飛往台北的航班共有16班次，台北飛往越南航班則有6班次，明天航班包括越南—台北有26班次、台北—越南有24班次。

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長榮航空表示，因越南今日下午臨時宣布拒絕所有由台灣飛往越南之班機，目前長榮航空正透過管道持續溝通中，明(2)日往返越南之航班將於今晚20:30再行於官網公布，最新航班異動訊息請旅客至官網www.evair.com或利用EVA Mobile APP查詢。

為控制新型冠狀病毒疫情的擴散，目前美國、新加坡、日本等國已陸續發布「非該國居民14天內曾赴中國大陸旅遊者，將會被拒絕入境」之相關規定。為保護旅客自身權益，長榮航空建議旅客於搭機前，先行查明入境國家相關規定，並配合告知地勤人員旅遊史，避免違反相關規定。