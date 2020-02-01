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防疫期間穩定物價　中油宣佈：2月家用瓦斯、天然氣維持原價

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▲台灣中油公司今（1）日宣佈，自2日凌晨零時起，國內家用桶裝瓦斯與天然氣價格均不調漲。（圖／資料照）

▲台灣中油公司今（1）日宣佈，自2日凌晨零時起，國內家用桶裝瓦斯與天然氣價格均不調漲。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，政府定調於防疫期間穩定物價。台灣中油公司今（1）日宣佈，自2日凌晨零時起，109年2月份國內家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷及車用液化石油氣等價格皆不予調整；國內天然氣價格亦不調漲。

台灣中油表示，液化石油氣價格依「台灣中油液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理，近期國際液化石油氣價格下滑，109年2月國際液化石油氣合約價 CP較上（1）月下跌，依液化石油氣計價公式計算結果，液化石油氣每公斤應調降2.1元。

請繼續往下閱讀...

不過，台灣中油指出，自108年10月至109年1月為配合政府穩定物價政策及減輕民眾負擔，累計吸收金額每公斤8.6元，故本月價格不予調整，先回補部分吸收金額，另尚未回補之吸收金額每公斤6.5元將於日後國際價格下跌時再行回補。

有關天然氣部分，依據政府核定之天然氣價格公式計算，2月份國內天然氣價格因氣源成本增加而應調漲，惟配合防疫期間穩定物價政策，109年2月天然氣價格不調漲。各用戶別天然氣產品價格請詳參台灣中油全球資訊網公告之天然氣牌價表。

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