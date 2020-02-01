印尼「專機武漢撤僑」　2日載回250人將隔離兩周

▲武漢肺炎疫情延燒，印尼政府也宣布撤僑。圖為印尼坦格朗的「蘇加諾─哈達國際機場」。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者石秀娟雅加達1日專電

在中國武漢爆發的肺炎疫情嚴峻，印尼今（1）日出動專機前往湖北省，將接回250名印尼公民。專機預計明早返抵印尼，返國民眾將在納土納縣（Natuna）的軍方醫院接受14天隔離檢疫。

印尼政府委託印尼巴澤航空（Batik Air）出動A330-300型空中巴士執行撤僑任務。專機在印尼時間下午1時起飛，全機包括醫療團隊、印尼特種部隊司令部（Koopssus）小組、官員以及機組人員等共45人。

印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）、衛生部長普蘭多（Terawan Agus Putranto）以及印尼國軍總司令哈迪（Hadi Tjahjanto）於專機起飛前，在蘇加諾─哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）貴賓室舉行儀式，為醫療團隊人員別上印尼國旗臂章，並舉行簡單祈禱，盼撤僑任務順利完成。

勒特諾指出，武漢肺炎爆發後，湖北省仍有245名印尼公民滯留，多數是留學生，另有5名日前奉派前往處理撤僑事宜的官員。他們將全數隨專機返國，目前所有人員健康狀況良好。

▲印尼目前未傳出疫情，但已決定撤僑。圖為蘇加諾─哈達國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

普蘭多說，滯留湖北省的印尼公民都已做過健康檢查，返國後將送往廖內群島省（Riau Islands Province）的納土納縣軍方醫院，依照世界衛生組織（WHO）的標準，接受14天的隔離檢疫。

哈迪指出，選擇納土納的軍方醫院進行隔離檢疫，主要是因為納土納醫院是軍方最好的醫院，且這個軍事基地距離民宅6公里遠。

印尼的撤僑專機預計今天晚間8時在武漢降落，明早5時自武漢起飛，9時降落廖內群島省的巴淡島（Batam），再轉往納土納軍方醫院。

印尼截至今天尚無2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診病例。根據印尼衛生部統計，至1月30日印尼有19例疑似感染病例，其中9例已排除，其餘仍在等待檢驗的結果。（編輯：馮昭）1090201

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