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遭本土老司機傳染！日本出現「第3代人傳人」病例　恐成社區性感染

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日本地區恐出現3次感染的患者。（圖／翻攝自FNN.jp）

▲日本地區恐出現3次感染的患者。（圖／翻攝自FNN.jp）

武漢肺炎疫情持續延燒，全球各地紛紛淪陷，截至2月1日14點，大陸地區已有11,844起確診病例，死亡人數高達259例。而在日本已有17起確診病例，厚生勞動省表示，國內可能已經出現了3次感染的患者，其身份是一名居住在千葉縣的外國籍女導遊。

根據日本放送協會《NHK》報導，日本1月28日公布首起本土病例為奈良縣一名60多歲男性遊覽車司機，於1月17日至22日接洽來自大陸遼寧省的旅客後遭到感染；而這名20多歲女導遊，在1月20日開始出現咳嗽、流鼻水等病徵，於31日篩檢後確認感染新型冠狀病毒。

女導遊可能是被遊覽車司機傳染武漢肺炎。（圖／翻攝自NHK）

▲女導遊可能是被遊覽車司機傳染武漢肺炎。（圖／翻攝自NHK）

報導指出，在出現病徵前的14天內，女導遊並沒有出國旅行，也未與來自武漢的人接觸過，因此推測病毒可能是經由遊覽車司機所傳播。厚生勞動省表示，該名確診的男司機，其病源來自武漢遊客，屬於2次感染，目前正在調查日本國內是否有3次感染的可能性。

直接接觸患者遭到感染的人，稱為第2代傳染個案（2次感染）；而3次感染則是沒有接觸過患者，被2次感染者所傳染，通常是醫院外的人傳人。過去在南韓報發的中東呼吸道症候群（MERS），當時外界就十分擔憂人傳人的狀況，恐會演變成社區性感染。

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