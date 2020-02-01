「大考驗將至！」　謝金河：下周陸股開市凶多吉少

▲武漢肺炎疫情持續擴大，恐大大衝擊供應鏈。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

隨著武漢肺炎疫情在全球蔓延，全球經濟也持續受到衝擊。財信傳媒董事長謝金河發文表示，「大考驗」將隨著下周陸股恢復交易而來。

謝金河指出，香港境內200家銀行分行暫停營業、中國大陸14個省市延長年假，包括電動車大廠特斯拉（Tesla）所在的上海、Nike生產基地江蘇及富士康所在的河南等，這些地方將將影響大陸78%出口及69%的GDP，延長年假將大大衝擊供應鏈。

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最直接的影響將反映在股市表現上，「下週一深滬股市將恢復交易，怎麼開盤？勢必影響全球。」謝金河指出，元月23日陸股封關，當日上証下跌2.75%、深圳A股大跌3.45%，2月3日恢復交易，「會跌多少？恐怕凶多吉少。」

美國道瓊工業指數在元月最後一個交易日大跌603.41，恐慌指數升高到18.84，「我看到CNBC分析師嚇得嘴巴開開，全球金融市場已經準備下週深滬股市重新交易帶來的巨大挑戰，」謝金河提醒，「台灣的投資者要有心裡準備。」

寫金河指出，金融商品一旦跟中國大陸連結，台灣投資人便趨之若鶩，「像是海內外基金公司發行的A50、像元大寶滬深、富邦上証、元大上証、國泰中國A50、投資人都很喜歡。」

他警告，台灣的投資者買了很多與中國大陸連結的衍生性商品，也透過複委託交易買香港等境外股票，更喜歡人民幣存款，像是TRF交易，「發生問題的時候，大家才知道是天文數字。現在大浪來襲，中國相關資產部位很大的投資者壓力也跟著來了。」