快訊／經濟部：口罩今天傍晚送抵各地超商！歹勢、再等一下　台灣製造趕路中

▲自今日起，由每片8元降至6元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

武漢肺炎疫情持續延燒，「買口罩」成為民眾早起日常。不過有許多民眾反應今（1）日一早超商買口罩才發現根本沒貨，經濟部稍早在臉書粉絲團上發文表示，口罩將於今日傍晚後陸續抵達全國各地超商，「真的很歹勢，口罩正在趕路中。」

經濟部周四（30日）宣布，中央流行疫情指揮中心統一徵購的政策，暫定會持續到2月15日止，期間每日徵購的製造產量，約為一天400萬片，維持每人限買1至3片，價格部分則自今日起，由每片8元降至6元。不過今日稍早卻有許多民眾去超商買口罩撲空，對此，經濟部在臉書粉絲團上發文：「歹勢！請再等一下，口罩趕路中！」，稱下一批口罩傍晚後陸續會到全國各地超商。

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經濟部表示，年節時衛福部釋出的防疫庫存口罩，已經幾乎銷售完畢。「目前，我們要開始販售台灣自己製造的口罩，但是工廠製造時，要等到製造一定量後，才能請物流來收貨運送，今天上午才會暫時沒有口罩買。」，預計今日傍晚後將陸續抵達全國各地超商公民眾選購。

經濟部也提供物流流程供民眾參考：

1/31 晚上7點至10點：物流至各大製造商收貨



2/1 中午12點：貨品至超商分流中心



2/1 下午3點：超商點收理貨後陸續出貨



2/1 傍晚之後：陸續抵達全國各地超商

▼經濟部臉書發文提供物流流程供民眾參考。（圖／取自經濟部臉書）