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武漢肺炎全球抗戰　生技業者：疫苗今夏前難問世

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▲▼新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透）

▲美國生物科技公司表示，今年夏天以前可能來不及研發出武漢肺炎疫苗。（圖／路透）

文／中央社記者李佩珊綜合外電報導

美國生物科技公司Moderna Therapeutics執行長班塞爾（Stephane Bancel）今日表示，雖然全球都在努力研發，但沒有一家藥廠能在今年夏季前研發出可用的武漢肺炎疫苗。

國際間多個單位正全力研發，盼能盡快製出2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫苗，Moderna Therapeutics是其中之一。引發武漢肺炎疫情的2019新型冠狀病毒與2002年到2003年造成近800人死亡的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒相似，至今已造成200多人死亡。

Moderna Therapeutics正與美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）攜手合作，美國因諾維歐製藥公司（Inovio Pharmaceuticals）也與澳洲昆士蘭大學（University of Queensland）合作研究替代方案。

上述單位都獲得來自流行病防範創新聯盟（CEPI）資金。生物科技研究花費高昂，流行病防範創新聯盟是建立來資助這類研發的國際機構。

▲▼新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透）

▲新型冠狀病毒疫情擴散，全球都在努力研發疫苗。（圖／路透）

班塞爾接受《法新社》法語專訪時，也敘述Moderna Therapeutics研發疫苗所運用的信使核糖核酸（messenger RNA，mRNA）技術。他表示，mRNA是一種編碼過後帶有訊息的分子，「新型冠狀病毒的部分，我們正與美國國家衛生研究院合作。他們從中國政府那邊取得病毒基因序列後，再和我們的團隊一起分析瞭解其蛋白質結構；它與其他病毒的蛋白質結構不同。」

提到關於初步人體安全試驗的部分，班塞爾表示，「我們位於波士頓附近的團隊正在製作疫苗，一旦準備好，就會立刻送到國家衛生研究院，國家衛生研究院便會執行第一階段臨床試驗。」

班賽爾被記者問到，疫苗是否能及時研發出來因應這次疫情時提醒，「疫苗還必須接受多項臨床試驗」，「挑戰關鍵在於疫苗可能會迅速發放給數百萬民眾，因此對於疫苗安全性的責任非常重要。即使透過mRNA這樣的技術，研發速度可以很快，也沒有藥廠能在這個夏天甚至秋天前準備好疫苗。」

班塞爾推測，公共衛生最大的挑戰將會出現在南半球的冬季，疫情亦有可能會在秋天重新席捲北半球。（核稿：盧映孜）1090201

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