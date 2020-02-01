遭前男友狠酸「醜到沒救」　少女怒變身...成電眼網紅：感謝他

鏡見る度死にたくてコンプの塊だった、悔しくて10㎏減量してメイク研究して大学通いながら夜は超働いて10代最後のクリスマス犠牲にしてまで整形してよかった、、社長さんに早めの成人祝い頂いた(T_T)— 5しゃい (@puuuuuchu) September 24, 2019
ブスって教えてくれた元彼、人生変えてくれてありがとう、みとるか？pic.twitter.com/H0kctNehLW
▲5しゃい的前任讓她下定決心改變。（圖／翻攝自推特／@puuuuuchu）
實習記者崔子柔／綜合報導
日本網紅「5しゃい」過去被前男友嫌棄外貌，甚至被罵「看見妳就想吐，和妳逛街都感到羞恥」等惡劣言論，她就此下定決心認真減肥，並打工存錢去整形，現在終於「醜小鴨變天鵝」，成為一個小有名氣的網紅。
「5しゃい」日前在推特分享自己的減重、整形的故事，說過去的自己一直對外在很缺乏自信，甚至「看到鏡子就很想死」。而他的前男友在和她分手前，竟態度惡劣地說「妳不管怎麼整形和減肥都沒救」、「豬怎麼做都是豬」、「看到妳就想吐，每次跟妳一起逛街都覺得十分羞恥」等傷人的話，讓她徹底死心，但也成為她改變的動力。
ブスな自分殺すの結構頑張ってると思う、引かれるの怖いけど頑張ったから載せてみる。高校卒業してダイエット化粧整形。まだまだ自分殺し中だし可愛くなりたくてなりたくて毎日疲れるけどブスな自分に戻りたくないから頑張る。 pic.twitter.com/VKGlzg9fGl— 5しゃい (@puuuuuchu) July 9, 2019
▲5しゃい曾經想過自殺。（圖／翻攝自推特／@puuuuuchu）
「5しゃい」讀大學時為了存到整形的費用，每天下課後都去打工，同時開始努力減肥，現在的她終於圓夢，減去10公斤的體重，且進行10多種整形手術，變成一名美女，現在更是一位小有名氣的網紅，她希望前男友能看看現在的自己，也很感謝當初的對待才有如今的她。
網友看了她的故事，紛紛給予她稱讚及鼓勵，也痛批她前男友的惡劣行為，「這種男生就是渣男啊」、「竟然還能感謝前男友」、「好有勇氣，未來會更好的」。
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▼ 5しゃい大方分享整形減肥歷程。（影／翻攝自youtube／ひなちゃん5しゃい）