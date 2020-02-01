遭前男友狠酸「醜到沒救」　少女怒變身...成電眼網紅：感謝他

▲5しゃい的前任讓她下定決心改變。（圖／翻攝自推特／@puuuuuchu）

實習記者崔子柔／綜合報導

日本網紅「5しゃい」過去被前男友嫌棄外貌，甚至被罵「看見妳就想吐，和妳逛街都感到羞恥」等惡劣言論，她就此下定決心認真減肥，並打工存錢去整形，現在終於「醜小鴨變天鵝」，成為一個小有名氣的網紅。

「5しゃい」日前在推特分享自己的減重、整形的故事，說過去的自己一直對外在很缺乏自信，甚至「看到鏡子就很想死」。而他的前男友在和她分手前，竟態度惡劣地說「妳不管怎麼整形和減肥都沒救」、「豬怎麼做都是豬」、「看到妳就想吐，每次跟妳一起逛街都覺得十分羞恥」等傷人的話，讓她徹底死心，但也成為她改變的動力。

▲5しゃい曾經想過自殺。（圖／翻攝自推特／@puuuuuchu）

「5しゃい」讀大學時為了存到整形的費用，每天下課後都去打工，同時開始努力減肥，現在的她終於圓夢，減去10公斤的體重，且進行10多種整形手術，變成一名美女，現在更是一位小有名氣的網紅，她希望前男友能看看現在的自己，也很感謝當初的對待才有如今的她。

網友看了她的故事，紛紛給予她稱讚及鼓勵，也痛批她前男友的惡劣行為，「這種男生就是渣男啊」、「竟然還能感謝前男友」、「好有勇氣，未來會更好的」。

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▼ 5しゃい大方分享整形減肥歷程。（影／翻攝自youtube／ひなちゃん5しゃい）