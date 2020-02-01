武漢肺炎爆發！印度宣布「口罩、防護衣禁止出口」拚防疫

▲印度政府31日宣布，口罩與防護衣等防護設備禁止出口。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外媒報導

根據《路透社》、《新德里電視台》（NDTV）報導，有鑑於新型冠狀病毒疫情爆發，印度政府1月31日宣布，禁止出口所有個人防護裝備，包括呼吸口罩、防護衣等等，以應對國內激增的市場需求。據了解，印度目前確診一起病例，但國內外科口罩、N95口罩的需求激增，價格一度飆漲到10倍以上。

印度對外貿易總局（DGFT）在聲明中寫道，「所有種類的個人防護裝備，包括保護穿戴者隔絕空氣中傳播微粒的服飾與口罩，以及、或者任何其他呼吸口罩、個人保護服裝（包括防護衣與N95口罩）因此禁止出口，立即生效，直到另行進一步命令為止。」

▲印度確診一起武漢肺炎病例，口罩供不應求。圖為印度金奈國際機場（Chennai International Airport）。（圖／路透）

根據《今日印度》（India Today），疫情爆發以後，國內N95與外科口罩供不應求，全印度食品與藥品許可執照協會（AFDLH）等組織致信衛生和家庭福利部，要求禁止出口，「製造商接到大量口罩訂單，以原價超過10倍的價格售出，印度公民將難以在需要的時候取得口罩，因此，口罩的出口與價格需要被控管」。

AFDLH全國主席潘德（Abhay Pande）在信中指出，許多廠商為了滿足國際與出口市場需求，忽略國民的需要，「這些商業活動已經將印度人置於無法獲得口罩、安全面對新型冠狀病毒的風險之中。因此，我們要求政府應停止口罩出口，並控制它在當地市場的價格。」

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）於30日報導，印度出現首起武漢肺炎確診病例，患者是來自中國武漢的學生，正在喀拉拉邦（Kerala）接受觀察。

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