接收武漢肺炎病患　日本醫院「員工小孩」慘被歧視霸凌！

▲武漢肺炎疫情擴散，日本千葉縣龜田綜合醫院員工的小孩遭到霸凌。圖為大阪孩童戴上口罩防範疫情，非新聞當事人。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本千葉縣鴨川市的龜田綜合醫院30日接收、治療兩名新型冠狀病毒患者，主治醫師昨（31）日召開說明會，公布病情相關消息。他們也提到，院內職員的小孩因父母工作與疫情遭到言語霸凌，相關諮詢次數已達十多次，希望政府提供正確資訊，遏止類似情況再度發生。

綜合《朝日新聞》、《東京新聞》報導，龜田綜合醫院31日召開說明會，邀請縣市政府各級行政人員與消防單位，前來聆聽最新病情。醫師們提到，目前病情擴大的風險很低，但醫院員工的小孩卻正遭到言語的污名與霸凌，呼籲政府採取行動，市民也要冷靜看待疫情。

▲院方表示，自從30日接收病患，已經陸續接獲十多起員工小孩遭霸凌的投訴。圖為救護車前往東京羽田機場接送僑胞。（圖／達志影像／美聯社）



醫院顧問夏目隆史表示，自從30日接收病患以後，已陸續與員工進行十幾次「（小孩遭言語）霸凌」的諮商，甚至接待日僑的勝浦市飯店員工子女也發生類似遭遇，因此要求召開說明會，請政府提出對策。他指出，由於新型冠狀病毒出現「人傳人」的現象，因此容易產生歧視，希望能夠設法平息這種現象。

53歲的傳染疾病科部長細川直登表示，兩名病患接受篩檢與治療的過程中，都在獨立病房內，與一般病人完全沒有交集，院方採取嚴格防疫措施，「不用擔心病毒擴散到室外。」他提到，目前仍不能公布病患健康狀況，但仍留飯店中觀察的所有僑胞「檢查結果都是陰性，沒有一個人攜帶冠狀病毒。」

新型冠狀病毒疫情擴散，日本確診感染者達17例。其中，第15例確診案例為千葉縣20多歲女性，曾充當嚮導陪同一位中國女性旅行，且進行過一次公車旅行前往奈良。

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