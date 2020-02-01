　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國第一起武漢肺炎患者報告公布　「伊波拉藥物」治療後好轉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）1月31日公布美國第一起2019新型冠狀病毒的病例報告。（圖／翻攝NEJM）

▲患者住院第6天的胸部X光。（圖／翻攝NEJM）

記者丁維瑀／綜合報導

《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）1月31日公布美國第一起2019新型冠狀病毒的病例報告，該名35歲男性患者上月19日前往華盛頓州的診所，他血脂過高，不過並沒有抽菸習慣。從X光可見，他的肺部出現白色條紋以及小點，所幸治療第8天後狀況良好，食慾也恢復，症狀幾乎都得到緩解。

這份報告由多名醫師撰寫，來自華盛頓州2019新型冠狀病毒的研究團隊，內容可見美國第一起武漢肺炎病例的症狀、治療過程等，也顯現出醫師、衛生單位與地方層級合作的重要性。

報告指出，這名35歲男子1月19日來到華盛頓州的緊急護理診所，已有4天咳嗽與感覺發燒的病史，他在等待看診時就戴起口罩，約20分鐘後，他被帶進診療室並接受評估。他表示，拜訪完武漢的家人後，他15日回到華盛頓州，看到美國疾病管制與預防中心（CDC）的警戒資訊後，考量到自己的症狀與旅遊歷史後，便決定就醫。

▲▼《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）1月31日公布美國第一起2019新型冠狀病毒的病例報告。（圖／翻攝NEJM）

▲病例報告列出患者完整的病狀、治療過程等。（圖／翻攝NEJM）

患者當時體溫攝氏37.2度，血壓134/87mmHg，脈搏每分鐘110次。由於他曾前往武漢，美國地方當局與衛生部門立刻接獲通知，雖然他說沒有去過華南海鮮市場，也未與不適者接觸，CDC人員還是決定檢測是否罹患新型冠狀病毒。

CDC於1月20日確認，該名患者的檢測結果為陽性。患者入院時，他出現持續的乾咳症狀以及2天感到噁心、嘔吐，不過沒有呼吸短促或是胸口疼痛，他接受治療。在住院的第2到第5天，除了間歇發熱伴隨心搏過速，患者生命跡象保持穩定。他持續報告咳嗽並且感到疲勞。

▲▼《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）1月31日公布美國第一起2019新型冠狀病毒的病例報告。（圖／翻攝NEJM）

▲患者發燒、咳嗽、噁心、嘔吐等的紀錄。（圖／翻攝NEJM）

患者入院第3天時，胸部X光片並沒有異常，然而，第5天住院（患病第9天）的第二次X光檢查，卻顯現出左肺下葉有著肺炎症狀（頁面第4張圖），患者住院第5天的呼吸道狀態出現改變，他在入院第6天開始接受輸氧。

過程中，醫療團隊持續考量患者不同的狀況，進而改變藥物與治療方式，患者第4次的胸部X光結果與非典型肺炎狀況一致。患者住院第7天晚上，開始接受靜脈注射瑞德西韋（remdesivir）；這是美國吉利德科學公司（Gilead Sciences）所開發的新型實驗性抗病毒藥物，曾投入伊波拉病毒的臨床試驗。

直到入院第8天（發病第12天），患者的臨床症狀有所改善且相關數值也提升，他停止供氧，食慾改善，除了斷斷續續的咳嗽與流鼻水，並沒有其他症狀。截至1月30日時患者仍住院，他沒有感覺發燒，咳嗽情形也正減輕。

報告指出，雖然當時考量到患者惡化的狀況，決定給予瑞德西韋，但還需要更多試驗，以便確定此種藥物的安全性與效用。

ET快訊
美國首起武漢肺炎患者報告公布　「伊波拉藥物」治療後好轉
「大胃王比賽」鬧出人命！　她狂吞蛋糕當場噎死
他淚訴得肺炎「死前想看裸胸」…善良妹真的傳圖　結果下場慘了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國境外最多「19例確診」　泰國政府：尚不暫停陸客赴泰落地簽

全球62國針對中國公民實施「入境管制」　防堵疫情擴散

美國第一起武漢肺炎患者報告公布　「伊波拉藥物」治療後好轉

「大胃王比賽」鬧出人命！　6旬婦狂吞蛋糕當場噎死

醫護人員街頭狂追「逃跑武漢肺炎患者」！　南韓民眾驚恐報警後氣炸

買嘸、價格飆10倍！印度宣布「口罩、防護衣禁止出口」拚防疫

驚見「花豹蜷縮倒路中」！暖男急下車查看...下秒劇情大反轉

川普彈劾案審判不傳喚證人　參院5日最終表決總統是否定罪

「T、A、I、W、A、N」加拿大議員拼出台灣逼總理表態　網灌爆：謝謝古柏先生

日韓爆「2代人傳人」個案！被友傳染又感染妻小　民眾憂現超級傳播者

WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣

配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

「蓋大型收容所」是怕疫情爆發 韓國瑜信心滿滿：經費場地有預備

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

李國毅自彈自唱《少女+Without You》　網友：戀愛了啦～

孟耿如包包印了一個Ｈ　準人妻脫口「我很喜歡許光漢」XDD

韓國瑜：開學後單日需55萬片口罩 疫情若爆發...「要蓋大型收容所」

杜江鏡頭前撒嬌霍思燕　「我還想和妳再生一個Baby」＞／／＜

中國境外最多「19例確診」　泰國政府：尚不暫停陸客赴泰落地簽

全球62國針對中國公民實施「入境管制」　防堵疫情擴散

美國第一起武漢肺炎患者報告公布　「伊波拉藥物」治療後好轉

「大胃王比賽」鬧出人命！　6旬婦狂吞蛋糕當場噎死

醫護人員街頭狂追「逃跑武漢肺炎患者」！　南韓民眾驚恐報警後氣炸

買嘸、價格飆10倍！印度宣布「口罩、防護衣禁止出口」拚防疫

驚見「花豹蜷縮倒路中」！暖男急下車查看...下秒劇情大反轉

川普彈劾案審判不傳喚證人　參院5日最終表決總統是否定罪

「T、A、I、W、A、N」加拿大議員拼出台灣逼總理表態　網灌爆：謝謝古柏先生

日韓爆「2代人傳人」個案！被友傳染又感染妻小　民眾憂現超級傳播者

15歲女「幫忙做飯」遭表哥綁床　上課痛苦暈倒...媽才得知心碎真相

武漢肺炎會傳給貓狗再傳人？想保護毛孩...獸醫給7點建議

8年級「金門囝仔」復興金門列嶼軍需街　懷舊冰菓室當據點

房東房客請注意！　苗栗縣社會住宅包租代管已經開跑囉

麵店掛春節休假布條「老闆娘要大戰老闆到月底」 網友動員2月初探老闆

32歲男帶2女「追討墮胎費」…暴打前女友洩憤！被抓後求情：孩子不是我的

三餐隨處都有蛋！專家傳授「要洗乾淨」秘訣防沙門氏菌

「學生無須戴口罩！」　指揮中心重申配戴5條件：健康族群安啦

今沒進口罩就知道慘了！超商店員1小時被20人唸：別再罵我們　心酸看板曝

中職／桃猿現役最老球員　詹智堯：能打就打

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

國際熱門新聞

休旅車自撞2死　3歲女：媽咪救我…下秒爆炸

WHO總幹事：世界應感謝中國！

快訊／美宣布緊急措施：禁止過去14天曾赴陸的外國旅客

6旬婦參加大胃王比賽...當場噎死

快訊／美國航空、達美宣布停飛中國

新加坡增至16例　包括首位星國人

美參議員致函WHO：讓台灣參加

確診2例　義大利宣布進入緊急狀態

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

加拿大議員拼出台灣逼總理表態　網灌爆：謝謝古柏先生

憂疫情創全球　道瓊重挫603點、美股長黑

糾纏3年多英國正式脫歐單飛！首相：這是黎明破曉時刻

即／瑞典出現首例武漢肺炎確診

王立強遭最高法院凍結6500萬資金

更多熱門

相關新聞

武漢肺炎隔離期間「外出聚餐」　大陸高官遭免職！

武漢肺炎隔離期間「外出聚餐」　大陸高官遭免職！

武漢肺炎持續擴散，許多人減少外出，但大陸卻有官員帶頭違規，因此受罰。在武漢肺炎加強疫情防控期間，廣西河池一名局長因為違規外出參加聚餐，因此被免職；另一名局長則因隱瞞家屬武漢返鄉消息，因此被停職處分。

【武漢肺炎】對陸生要有耐心

【武漢肺炎】對陸生要有耐心

75%酒精缺貨！醫師教4酒1水調配

75%酒精缺貨！醫師教4酒1水調配

戴口罩Face ID失靈　果粉狂哀：希望Touch ID回歸

戴口罩Face ID失靈　果粉狂哀：希望Touch ID回歸

韓國瑜軍營當收容所　綠議員、台灣基進傻眼

韓國瑜軍營當收容所　綠議員、台灣基進傻眼

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒X光北美要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！

快訊／陳時中：台灣可分離病毒了！

義拒台灣飛機入境　網崩潰「狂踩地雷」抵制

陪范瑋琪度難關！陳建州「全面停工」

陸人挺口罩禁出口　點破關鍵資料

洗澡「下秒自爆」　壽星妹：有陰影了

《玩命關頭9》元老復活！　馮迪索：家人回來了

陳建州求聯繫蘇貞昌「對話內容曝光」！

Keanna提告謝和弦、莉婭後「首曝經濟狀況」！

今晨3.5度！低溫特報持續　下周兩波鋒面接力濕冷變天

武漢台商暴吼醫護　醫生委屈PO文

她打疫苗仍中衰A流　住院5天死亡

怕染武漢肺炎　他喝「75%酒精」悲慘下場曝光

嬤過世汪超憂鬱　溝通完牠露燦笑

休旅車自撞2死　3歲女：媽咪救我…下秒爆炸

更多

最夯影音

更多
WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣

WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣
配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

「蓋大型收容所」是怕疫情爆發 韓國瑜信心滿滿：經費場地有預備

「蓋大型收容所」是怕疫情爆發 韓國瑜信心滿滿：經費場地有預備

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面