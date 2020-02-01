　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「T、A、I、W、A、N」加拿大議員拼出台灣逼總理表態　網灌爆：謝謝古柏先生

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳俊宏／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在國會議員古柏（Michael Cooper）的質詢下，表態支持台灣成為世界衛生組織（WHO）的觀察員。對此，許多台灣人到古柏的臉書送上一排愛心，「謝謝你！古柏先生」、「當你一字一字拼出台灣，讓我情緒激動。」

魯道自2015年11月出任加拿大總理，在當地時間1月28日的國會質詢時，被問到很多關於武漢肺炎疫情的問題。他被保守黨黨魁謝爾（Andrew Scheer）要求，為台灣成為WHO觀察員的問題表態，卻用含糊不清的說法帶過，甚至連台灣這個詞都沒有提及。

隔天1月29日的質詢過程中，另一位友台的保守黨議員古柏再次質問，開場即大聲拼出台灣英文拼法「T、A、I、W、A、N」。他並指出，近期的武漢肺炎疫情爆發，台灣已有多起確診，為了加拿大的疫情防治工作進展，是否支持台灣成為WHO觀察員。

▼古柏要杜魯道表態，是否支持台灣成為WHO觀察員。（圖／翻攝Michael Cooper臉書）

挺台灣的加拿大國會議員古柏（Michael Cooper）。（圖／翻攝Michael Cooper臉書）

▼杜魯道表態支持台灣成為WHO的觀察員。（圖／翻攝Michael Cooper臉書

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表態支持台灣成為WHO的觀察員。（圖／翻攝Michael Cooper臉書）

這次杜魯道態度大轉彎，先說支持台灣參加各種國際會議，更直接表態希望台灣加入WHO的會議，引起全場歡呼。他認為，台灣加入有益於加拿大的疫情防治，能夠為國際衛生界爭取最大的利益，也希望台灣能成為此次防疫工作中重要的夥伴。

而古柏事後也在臉書PO出他質詢時的影片，並表示，「保守黨捍衛全加拿大人民的健康和安全。我們敦促杜魯道政府同樣支持台灣加入世界衛生組織。」

對此，許多台灣人在影片底下用英文留言，並送上愛心，「謝謝你，古柏先生」、「謝謝你支持我的國家台灣」、「身為台灣人，看到你一字一字拼出台灣，讓我非常激動。」而古柏的粉絲團按讚人數也從原本的2萬多人，如今已經要破4萬人。

▼網友留言感謝古柏替台灣發聲。（圖／翻攝Michael Cooper臉書）

「T、A、I、W、A、N」加拿大議員拼出台灣逼總理表態　網灌爆：謝謝庫柏先生。（圖／翻攝Michael Cooper臉書）

ET快訊
造謠政府賣口罩賺45億　中年韓粉「宋中積」被逮到了
快訊／游錫堃橫掃73票當選立法院長　獲民眾黨、時力支持
紅衣男大陸返台走路會喘　醫要求送急診…他竟推飛女護理師落跑！
韓國瑜要蓋肺炎大型收容所　柯文哲：不是很懂的人就不要講
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

醫護人員街頭狂追「逃跑武漢肺炎患者」！　南韓民眾驚恐報警後氣炸

武漢肺炎爆發！印度宣布「口罩、防護衣禁止出口」拚防疫

驚見「花豹蜷縮倒路中」！暖男急下車查看...下秒劇情大反轉

川普彈劾案審判不傳喚證人　參院5日最終表決總統是否定罪

「T、A、I、W、A、N」加拿大議員拼出台灣逼總理表態　網灌爆：謝謝古柏先生

日韓爆「2代人傳人」個案！被友傳染又感染妻小　民眾憂現超級傳播者

白宮祭外國人旅遊禁令　駐美代表處提醒國人注意

武漢肺炎全球最新狀況一次看懂　確診破萬、各國限制飛中國航班　

不斷更新／西班牙武漢肺炎首例　南韓增至12例…全球疫情一次看

德研究武漢肺炎可「無症狀傳人」　美傳染病權威醫師證實

WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣

配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

李國毅自彈自唱《少女+Without You》　網友：戀愛了啦～

「蓋大型收容所」是怕疫情爆發 韓國瑜信心滿滿：經費場地有預備

孟耿如包包印了一個Ｈ　準人妻脫口「我很喜歡許光漢」XDD

韓國瑜：開學後單日需55萬片口罩 疫情若爆發...「要蓋大型收容所」

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

醫護人員街頭狂追「逃跑武漢肺炎患者」！　南韓民眾驚恐報警後氣炸

武漢肺炎爆發！印度宣布「口罩、防護衣禁止出口」拚防疫

驚見「花豹蜷縮倒路中」！暖男急下車查看...下秒劇情大反轉

川普彈劾案審判不傳喚證人　參院5日最終表決總統是否定罪

「T、A、I、W、A、N」加拿大議員拼出台灣逼總理表態　網灌爆：謝謝古柏先生

日韓爆「2代人傳人」個案！被友傳染又感染妻小　民眾憂現超級傳播者

白宮祭外國人旅遊禁令　駐美代表處提醒國人注意

武漢肺炎全球最新狀況一次看懂　確診破萬、各國限制飛中國航班　

不斷更新／西班牙武漢肺炎首例　南韓增至12例…全球疫情一次看

德研究武漢肺炎可「無症狀傳人」　美傳染病權威醫師證實

台灣至今無法加入WHO　柯文哲：文明國家覺得大陸是野蠻地方

稀鳥「沙丘鶴」驚現雲林　民眾追鳥踩壞農作物！農民怒豎牌勸告

中職／統一獅赴日交流戰　28人名單出爐

義大利拒台灣飛機入境　網「狂踩地雷」報復：披薩狂加鳳梨！

醫護人員街頭狂追「逃跑武漢肺炎患者」！　南韓民眾驚恐報警後氣炸

拿出你的身分證！台北101觀景台推「全年半價」　免費帶12歲↓兒童

固執柴犬拒回家「四輪鎖死」開大絕　爸崩潰：伶北要上班了啦

湖人告別Kobe之戰　詹皇催淚演說：慶祝20年的血和汗

二度小改首次抵美　Jaguar「豹式跑車」F-Type預告芝加哥車展

LIFE・經典／「沒有停車場」的全新IKEA現身　以城市概念打造綠意建築

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

國際熱門新聞

休旅車自撞2死　3歲女：媽咪救我…下秒爆炸

WHO總幹事：世界應感謝中國！

快訊／美宣布緊急措施：禁止過去14天曾赴陸的外國旅客

快訊／美國航空、達美宣布停飛中國

新加坡增至16例　包括首位星國人

美參議員致函WHO：讓台灣參加

確診2例　義大利宣布進入緊急狀態

憂疫情創全球　道瓊重挫603點、美股長黑

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

糾纏3年多英國正式脫歐單飛！首相：這是黎明破曉時刻

即／瑞典出現首例武漢肺炎確診

王立強遭最高法院凍結6500萬資金

即／義大利禁中國航班　包括台灣

快訊／日本第15例武漢肺炎確診　千葉縣20多歲女性

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！

快訊／陳時中：台灣可分離病毒了！

義拒台灣飛機入境　網崩潰「狂踩地雷」抵制

陪范瑋琪度難關！陳建州「全面停工」

陸人挺口罩禁出口　點破關鍵資料

《玩命關頭9》元老復活！　馮迪索：家人回來了

Keanna提告謝和弦、莉婭後「首曝經濟狀況」！

今晨3.5度！低溫特報持續　下周兩波鋒面接力濕冷變天

陳建州求聯繫蘇貞昌「對話內容曝光」！

武漢台商暴吼醫護　醫生委屈PO文

她打疫苗仍中衰A流　住院5天死亡

嬤過世汪超憂鬱　溝通完牠露燦笑

休旅車自撞2死　3歲女：媽咪救我…下秒爆炸

洗澡「下秒自爆」　壽星妹：有陰影了

連續3天買無口罩！李艷秋自責「錯在相信蘇貞昌」

更多

最夯影音

更多
WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣

WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣
配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面