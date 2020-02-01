「T、A、I、W、A、N」加拿大議員拼出台灣逼總理表態　網灌爆：謝謝古柏先生

記者陳俊宏／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在國會議員古柏（Michael Cooper）的質詢下，表態支持台灣成為世界衛生組織（WHO）的觀察員。對此，許多台灣人到古柏的臉書送上一排愛心，「謝謝你！古柏先生」、「當你一字一字拼出台灣，讓我情緒激動。」

魯道自2015年11月出任加拿大總理，在當地時間1月28日的國會質詢時，被問到很多關於武漢肺炎疫情的問題。他被保守黨黨魁謝爾（Andrew Scheer）要求，為台灣成為WHO觀察員的問題表態，卻用含糊不清的說法帶過，甚至連台灣這個詞都沒有提及。

隔天1月29日的質詢過程中，另一位友台的保守黨議員古柏再次質問，開場即大聲拼出台灣英文拼法「T、A、I、W、A、N」。他並指出，近期的武漢肺炎疫情爆發，台灣已有多起確診，為了加拿大的疫情防治工作進展，是否支持台灣成為WHO觀察員。

▼古柏要杜魯道表態，是否支持台灣成為WHO觀察員。（圖／翻攝Michael Cooper臉書）

▼杜魯道表態支持台灣成為WHO的觀察員。（圖／翻攝Michael Cooper臉書）

這次杜魯道態度大轉彎，先說支持台灣參加各種國際會議，更直接表態希望台灣加入WHO的會議，引起全場歡呼。他認為，台灣加入有益於加拿大的疫情防治，能夠為國際衛生界爭取最大的利益，也希望台灣能成為此次防疫工作中重要的夥伴。

而古柏事後也在臉書PO出他質詢時的影片，並表示，「保守黨捍衛全加拿大人民的健康和安全。我們敦促杜魯道政府同樣支持台灣加入世界衛生組織。」

對此，許多台灣人在影片底下用英文留言，並送上愛心，「謝謝你，古柏先生」、「謝謝你支持我的國家台灣」、「身為台灣人，看到你一字一字拼出台灣，讓我非常激動。」而古柏的粉絲團按讚人數也從原本的2萬多人，如今已經要破4萬人。

▼網友留言感謝古柏替台灣發聲。（圖／翻攝Michael Cooper臉書）