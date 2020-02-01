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尹啟銘憂「口罩限購」恐使防疫漏洞大開　網友：腦洞大開吧

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▲▼每日六百萬份口罩分到超商，每人每日限購三片。（圖／記者黃士原攝）

▲疾管署每日釋出600萬片口罩至四大超商通路，每人每日限購3片。（圖／記者黃士原攝）

記者王曉敏／綜合報導

武漢肺炎疫情在全球蔓延，引發民眾排隊搶購口罩熱潮，為因應民眾需求，疾管署每日釋出600萬片口罩至四大超商通路，每片零售價訂為8元，每人限購3片。不過，前經濟部長尹啟銘對此指出，限購規定恐造成傳染可能性增加。

尹啟銘日前在臉書發文稱「口罩限購」為一「顧此失彼的決策」。「為何不是限購5片、而是3片？不知道決策點在哪裡？若從防疫的角度與作業方便性考量，為何不是限購5片？」尹啟銘寫道，「1片8元，限購3片24元，我給3個10元，店員找我6個1元，傳染可能性是否增加了？」

請繼續往下閱讀...

一日釋出600萬個口罩給四大超商可售200萬人次，尹啟銘質疑，「便利店要準備1200萬個1元銅板，銅板流通率大增，這是否會讓防疫漏洞大開？」他認為一次限購3個或5個口罩，對消費者並無顯著差異，「便利店不禁止買了後出去又回來再買啊。你有沒注意到店員臉色都不太好了？」

對此網友留言普遍不太認同，「嫌銅板髒不會自己拿酒精噴啊」、「漏洞大開(x) 腦洞大開(o)」、「他是不是不知道有悠遊卡這種東西？還是不知道便利商店可以刷悠遊卡？」

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