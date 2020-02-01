武漢肺炎全球最新狀況一次看懂　確診破萬、各國限制飛中國航班　

▲泰國曼谷蘇汪納蓬國際機場的航空人員，協助來自武漢的旅客。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

中國湖北省武漢發生的2019新型冠狀病毒疫情確診病例持續新增，中國境內確診數已達到1萬1791例起，超過2002年到2003年SARS爆發期間的感染人數，死亡人數則累計至259人。《路透社》整理出最新狀況如下：

．在中國境外，有131例確診病例分別位在23個國家與地區，包括澳洲、英國、法國、德國、香港、日本、泰國與美國都有患者。不過，中國境外目前還沒有武漢肺炎的死亡病例。中國數個城市已實施嚴格的旅行限制措施。

．世界衛生組織已於上月30日宣布，此種新型冠狀病毒疫情構成「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

．美國報告首起人傳人病例。德國、日本、泰國、越南與南韓也都有類似的案例，代表病毒傳播的可能性更大。

．美國國務院呼籲美國公民，不要前往中國。此外，川普政府也宣布進入公共衛生緊急狀態，將採取非常措施，並禁止曾赴中國的外國人進入國內。此前，川普的首席經濟顧問表示，此種病毒對美國經濟的影響只是小問題。

．日本建議國民暫緩非必要的中國旅行，也提出特別措施，希望避免病毒進一步擴散。

．俄羅斯報告首起新型冠狀病毒的兩例病例，同時限制直飛中國的航班。全球各大航空公司也都暫停或縮減直飛中國主要城市的班次。

．澳洲、加拿大、法國、德國、印尼、義大利、日本、新加坡、南韓與美國都實施撤僑行動，包機帶回位在武漢的公民。一架載有368名南韓公民的飛機已從武漢飛抵首爾，民眾被送往隔離中心。而根據英國政府，一架載有83名英國人跟27名外國民眾的班機也離開了武漢。

．中國航空當局派出兩架飛機，帶回滯留在泰國與馬來西亞的旅客。香港特首林鄭月娥拒絕醫療工會要求關閉中國邊境的請求。

．一些專家認為，此種新型冠狀病毒的嚴重性不如造成近800人死亡的SARS，以及自2012年開始造成超過700人喪生的MERS。