糾纏3年多！英國正式脫歐「終結47年歐盟成員國」　首相：黎明破曉時刻

▲英國正式脫歐，民眾開心慶祝。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合外電報導

英國在當地時間1月31日晚間11時、台灣時間2月1日上午7時正式脫離歐盟，向47年的盟友說再見，也為歷時3年多的脫歐歷程劃上句號，當地民眾徹夜狂歡慶祝。

英國首相強生（Boris Johnson）在當晚10時發表談話，「今晚我們要離開歐盟，對於許多人來說，這是一個令人驚訝的希望時刻，他們認為永遠不會到來。當然，還有許多人感到焦慮和失落。」

「這不是結束，而是開始。」強生指出，「這是黎明破曉的時刻，帷幕拉起，偉大戲劇上演…這可能是真正的民族變革時刻，這是一個新時代的曙光…這是我們真正開始團結時刻…未來道路顛簸，但我知道我們會成功的。」

▲▼英國正式脫歐，民眾開心慶祝。（圖／路透）

英國身為歐洲聯盟（EU）成員國47年，如今正式離開歐盟。歐盟單一市場尋求「四大自由」，保證貨物、資本、服務和勞力在歐盟內部自由流動；歐盟共有5億多人口和消費者，單一市場成員國的價值、商品和服務的自由流動，對處於其中的企業來說是一件相當有利的事。

歐盟一再重申，經濟和政治關係將會產生變化，英國可能無法再享受作為歐盟成員國，以及單一市場成員所享有的「無關稅貿易」活動。

▼英國首相強森在正式脫歐前一小時發表談話。（圖／資料照／路透）