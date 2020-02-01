聯合、達美、美國航空宣布停飛中國　美強制隔離「195名武漢包機旅客」14天

▲達美航空。（達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓31日專電

為免武漢肺炎在美國境內蔓延，美國疾病管制暨預防中心今天宣布對甫自武漢搭乘包機返美旅客強制隔離14天。與此同時，美國航空與達美航空、聯合航空宣布暫停往返中國航班。

被稱為「武漢肺炎」的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情確診病例逼近萬人，超過200人病逝。美國境內已經發現6起確診病例，其中包括一起人傳人。

為確保疫情不在美國境內蔓延，美國疾病管制暨預防中心（CDC）國家疫苗暨呼吸道部門主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）今天表示，日前搭乘包機返美的195名旅客將被強制隔離14天。

在新型冠狀病毒疫情擴散後，美國政府於29日安排專機前往武漢接回美國國務院人員與美國公民共195人，專機在加州河濱市（Riverside）馬奇空軍預備基地（March Air Reserve Base）降落後，接受CDC人員篩檢，原先規劃將需停留72小時至14天不等，視個人健康狀況而定，且未強制隔離。

▼美國航空。（圖／路透）

但在疫情持續擴大之際，CDC今天宣布這195人將被強制隔離14天。

此外，美國航空今天宣布，自即日起至3月27日暫停往返中國航班，達美航空也將自2月6日至4月30日暫停所有飛中國航班。

聯合航空隨後也跟進，宣布自2月6日至3月28日全面暫停往返北京、成都與上海的航班。聯航已於1月28日暫停自2月1日至2月8日往返北京、上海、香港的部分航班。

美國聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）連日來多次透過推特要求美國政府祭出旅遊禁令，克魯茲（Ted Cruz）今天也發出聲明要求發布旅遊禁令。

世界衛生組織（WHO）昨天宣布，被稱為「武漢肺炎」的2019新型冠狀病毒構成「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC）。美國國務院隨即升高赴中國旅遊警示至最高第4級「請勿前往」。

▼聯合航空。（圖／路透）