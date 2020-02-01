快訊／武漢肺炎確診破萬人！美宣布緊急措施：曾赴中國的外國旅客禁止入境

▲美國國務院領事局把到中國旅遊警示升至第四級「請勿旅行」。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合外電報導

武漢肺炎疫情延燒，根據今天（1日）最新統計，大陸確診人數破萬人。美國在美東時間1月31日宣布，將武漢肺炎列為「公共衛生緊急事件」，也宣布緊急措施，如果外國公民在過去14天內曾到中國旅行，將禁止其入境美國，這項措施從美東時間2月2日下午5時起生效。

2019新型冠狀病毒（2019-nCOV，武漢肺炎）擴散，白宮於1月29日宣布成立特別工作小組監控疫情，小組由衛生及公共服務部部長艾薩（Alex Azar）領導。

根據外電最新報導，艾薩在白宮舉行的記者會上表示，總統川普簽署了一項命令，要求美國拒絕過去兩周到中國旅行的外國旅客入境，而美國公民的直系親屬除外。

▼艾薩（圖中）等官員在白宮召開記者會宣布這項緊急措施。（圖／路透）

艾薩指出，在過去14天曾去中國湖北省的任何美國公民，返國都將面臨長達14天的強制性拘留隔離，以確保他們得到適當的醫療保健和健康檢查。

美國疾病預防控制中心（CDC）主任雷德費爾德（Robert Redfield）則說，「這確實是為了阻止這種病毒的傳播。」但他也補充，目前美國人群感染該病毒的風險「很低」。

美國國務院領事局也把到大陸旅遊警示升至第四級「請勿旅行」（Travel Alert Level 4 Do Not Travel to China），並建議還在大陸的美國人盡快離開。

美國航空也發聲明，由於國務院把到中國的旅遊警示升至「請勿旅行」，美國航空即起至3月27日暫停往返中國的所有航班，3月28日後的行程將視情況調整。同時，達美航空也宣布，自2月6日至4月30日暫停所有往返中國航班。