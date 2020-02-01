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「讓台灣參加」！美參議員聯名致函WHO　促納觀察員提供防疫訊息

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▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲武漢肺炎疫情升溫，台北市民外出紛紛戴起口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

記者王致凱／綜合報導

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）與多位聯邦參議員，31日聯名致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），敦促讓台灣成為WHO觀察員，並要求WHO與台灣分享防疫所需的必要資訊。

賈德納辦公室發出新聞稿稱，WHO周四（30日）已經宣布新型冠狀病毒肺炎疫情為全球性衛生緊急事件，而儘管台灣截至30日已有9例確診病例，但WHO仍將台灣排除在外。

聯名信函中提到，「有鑑於新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情爆發，我們今日致函給您，表達對於WHO將台灣排除在外的擔憂。」信函中寫道，「我們必須確保能遏止這種具傳染性的致命病毒，意味著我們與我們的國際合作伙伴必須在任何病毒出現的地方合作，包括台灣在內。」

信函中寫道，北京當局企圖孤立台灣，迫使台灣遭各國際組織排除，而WHO將台灣排除在外，損害了國際公衛有效協調能力，台灣政府無法獲得有關全球衛生議題的重要訊息，也無法與WHO進行溝通協調，以做出更統一的全球防疫應對措施，使全球社會因此受害。

信函中說，「目前，全世界都試圖阻止致命的新型冠狀病毒蔓延，因此最重要的是，這令人無法接受的外交霸凌策略，不會妨礙台灣參與這場重要的防疫之戰。」

信函最後寫道，為了更加確保國際社會的健康與安全，敦促WHO給予台灣觀察員身份，並且向台灣提供有關最新疫情必須的訊息和協助。除了賈德納外，包括魯比歐（Marco Rubio）、柯頓（Tom Cotton）、柯寧（John Cornyn）、殷荷菲（James Inhofe）、羅姆尼（Mitt Romney）、克魯茲（Ted Cruz）等參議員均署名。

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