▲美國國務院旅遊警示升第四級「禁遊中國」。(圖/翻攝自美國國務院)



記者董美琪/綜合報導

WHO宣布新型冠狀病毒(2019-nCoV,下稱武漢肺炎)列「國際關注公衛緊急事件」後,目前義大利、以色列、新加坡及日本(禁湖北人)等國,已宣布禁止陸客或陸航班入境。美國國務院也呼籲國人不要去中國旅行,以提高防疫等級。現在美國航空公司(American Airlines)與達美航空(Delta)也分別宣布暫停所有往返中國航班。

WHO正式把新型冠狀病毒列「國際關注公衛緊急事件」後,各國開始「動作」,其中美國國務院領事局率先把到中國旅遊警示升至第四級「請勿旅行」(Travel Alert Level 4 Do Not Travel to China),並建議還在大陸的美國人盡快離開。

美國航空31日也發聲明,由於國務院把到中國的旅遊警示升至「請勿旅行」,美國航空即起至3月27日暫停往返中國的所有航班,3月28日後的行程將視情況調整。同時,達美航空也宣布,自2月6日~4月30日暫停所有往返中國航班。

▲達美航空2月5日前仍照常往返中國大陸。(示意圖/達志影像/美聯社)