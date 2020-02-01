2020年是谷底翻身轉折年　會計師樂觀看待IPO市場

▲會計師認為今年台股IPO（新掛牌數）可望谷底翻身。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

去（2019）年上市櫃新掛牌公司家數創歷史新低，但是會計師事務所、會計師們都認為今年可以「谷底翻身」、是個「轉折向上的關鍵年」。

多數會計師事務所預估今年IPO（新掛牌）家數40~50家，募資金額也上看200億元，主要是看好5G與AI將正式營運與商轉；中美貿易戰談判廠商調整供應鏈、台商資金回台、以及政策推動帶動資本市場交易效率，都帶動IPO市場成長。

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三大利多因素 台灣IPO將轉折向上

2019年的IPO家數只有39家，創新低紀錄，但是今年可望有好消息。資誠會計師預估，今年新上市櫃公司大約是50家。

資誠預期，2020年台灣資本市場有三大利多因素：一，5G今年正式商轉，以及許多企業今年人工智慧（AI）落地應用，將台灣的製造業、智慧製造邁向下一階段；二，以及台商將海外資金匯回，預計一、兩年內會將為台灣資本市場帶來一波成長。三，以及台灣的資本市場交易透明、動能佳，可望吸引海外華商回台掛牌，包含香港、美國及東南亞台商。

關注中美貿易談判、中國大陸資本市場磁吸效應

勤業眾信會計師事務所看法則比較保守。勤業認為，國際上貿易保護主義氛圍難散，在預測上較為保守，預估台灣資本市場朝掛牌家數40家起跳、募資金額160～200億元目標前進。勤業眾信表示，鼠年應持續關注中美貿易談判，以及引發的長短期轉單效應，中國大陸開放資本市場的磁吸效應外，資金稅務規劃和美國總統大選年，皆可能造成潛在的經濟成長挑戰。

▲台商資金回台也可望帶動IPO市場(圖／免費圖庫）

政策利多提升效率 資金動能帶動資本市場

政策將持續朝健全股市發展，包括逐筆交易即將上路、將開放盤中零股買賣帶動資本市場的交易效率和與國際市場接軌。台商的資金回台、中美貿易戰的轉單效應以及美國總統大選會等利多因素，都有機會帶動市場資金動能。

安永會計師事務所表示，國際貿易關係與商業環境變化快速，市場隨時可能發展出影響全球經濟的黑天鵝，資本市場質量結構開始改變，在追求資本市場持續成長的同時，企業的獲利表現也應重視。