「台版李鍾碩」儲榢逸演出國片《海霧》　出道前自行創業有故事

▲儲榢逸跨足國片海霧演出。（圖／儲榢逸提供）

記者周康玉／台北報導

有「台版李鍾碩」之稱的儲榢逸，去年參與國片史上第一部以海上災難片為題的《海霧》，但他其實還有另一個身份，也就是特效化妝工作室的老闆，年營收大概三百萬，這一切，都是他自己打拚而來的。

儲榢逸18歲就勇闖電影特效化妝，在讀高職的時候，每天一下課就往西門町材料行跑，每晚在店裡自學，不賺一毛錢，就這樣整整「玩」了兩年，誤入這個特效化妝的叢林。

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儲榢逸回憶，踏入這行遭受家人很大的阻礙，尤其媽媽是個很務實的傳統南部人，認為就是要唸有用的科系、然後賺錢，但儲榢逸還是依舊堅持跟著自己的興趣走，每天往材料店做「免錢的」。

母親對他的不務正業很不諒解，甚至鬧起家庭革命，有一次開車載著他到半途中，他堅持要去材料行練習特效妝，母親說：「你去就不要回來。」對於媽媽的不理解，他也氣到下車走人。儲榢逸說，像這樣的正面衝突至少有三次以上，直到他正式開業，也逐漸被媒體報導，媽媽才慢慢諒解。

儲榢逸的特效化妝漸漸在演藝圈傳開，合作的對象也越來越大咖，三年前還為星爺周星馳的《美人魚》特效化妝，以及強檔鬼片《紅衣小女孩》的鬼妝操刀。

儲榢逸目前的特效化妝工作室，去年營收約300萬元，受到兩岸情況不明朗，大陸案量銳減影響，比去年衰退三成，但僅僅三人小團隊的人力而言，算是維持得還可以。儘管如此，儲榢逸也沒閒著，從兩年前開始跨足演員和歌手，在海外四處巡演，除了開創更多元的演藝事業，同時還可維持演藝圈人脈，繼續開拓他特效化妝本業的市場。

儲榢逸在他的大銀幕處女作《海霧》片中，與男星鄭人碩、李李仁、連凱、李康生、王陽明等合作，電影場地也使用曾經支援拍攝李安導演的《少年ＰＩ奇幻旅程》的中台灣影視基地的造浪池、深水池等媲美好萊塢等級設備。

儲榢逸在片中飾演一名初出茅廬的船員，因為太想證明自己的能力，負氣離家跑船，卻因為人性險惡，遇上許多沒經歷的經歷冒險，更好幾度在理想過程中迷失自己。

身兼此劇的演員和特效化妝師，儲榢逸參與演出時，比過去僅擔任化妝師時，更要投入角色。儲榢逸為了要更入戲，好幾次找在海港工作的朋友深聊，揣摩船員的心境；也因應導演要他扮演窮小子的要求，一個月瘦身6公斤。

此片於去年11月殺青，目前尚未透露演出時間。

▼儲榢逸（前左一）銀幕處女座海霧，與男星鄭人碩、李李仁、連凱、李康生、王陽明一同演出。。（圖／儲榢逸提供）