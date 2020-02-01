年終理財配息ETF受歡迎　首選高股息債券型基金

▲配息基金受到台灣人喜愛。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

年終獎金拿來投資的選項中，配息基金是滿受台灣人歡迎的一項配置，穩定配息的股票型ETF和債券型基金都是不錯的選擇。

元大投信推出的元大台灣高股息優質龍頭基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）讓喜好配息的投資人，特別有安全感。這檔基金自成立日滿180天之後始得分配息收，基金成立日起至閉鎖期打開之間的累計可分配息收，分作12個月配發。其獨特的「月月配+年終配」配息模式，為台股基金中罕見，方便退休族只需一檔基金，即可輕鬆分散現金流。

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第一金投信投資顧問部主管王源錦表示，今年在防禦型資產看好「債券收益+高股息股票」。低利率環境壓低企業利息支付壓力，違約率預期偏低，也促使資金往高息資產流動。積極投資人可增持高收益債、保守或穩健型投資人配置高品質的投資級債、類主權債，或長期營運穩健、股利配發率高的水電瓦斯及基礎建設基金。

富達投信則是看好亞洲債券，受惠於整個亞洲地區，包括中國在內的中央銀行財政和貨幣政策，以及較穩定的企業基本面等因素，另外，高信貸質量的投資級別和高質量的人民幣計價債券亦有助提供多元分散的效益。

投信業者提醒，基金息收實際配發狀況，會因該基金投資標的實際配發狀況而有變化，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。