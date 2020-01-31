羅馬假期掰！義大利確診2例武漢肺炎　宣布全國進入「緊急狀態」

▲羅馬出現2例新型冠狀病毒確診病例後，當地遊客紛紛戴上口罩。圖為特雷維噴泉（Trevi`s Fountain），圖中人物與內文無關。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

自羅馬發現2名中國籍旅客感染新型冠狀病毒（武漢肺炎）後，義大利當局陸續啟動一系列防疫措施，包括暫停所有來自中國的航班。義大利政府31日宣布進入「緊急狀態」，以便更有效地防止新型冠狀病毒擴散。

綜合外媒報導，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）先前證實，兩名來自中國遊客確診為武漢肺炎；義大利內閣31日會議討論後決定，宣布義大利進入緊急狀態。據悉，義大利政府通常會在地震、洪水等災情發生後宣布進入緊急狀態，以便更快速的提撥預算或徵集各類資源抗災。

此外，孔蒂稍早前宣布，政府決定暫停所有往返義大利與中國的航班。義大利民航局（ENAC）31日證實，中義之間所有航班都已經暫停，直到衛生部門進一步通知為止。

據悉，目前在羅馬發現的2名確診病例，被暫時安置在專門研究傳染病與病毒的斯帕蘭札尼研究所（Spallanzani institute）隔離治療，當局正試著還原他們過去一周在義大利境內造訪的地點。

另外，有關民航給飛行員公告（NOTAM），義大利停飛措施範圍不僅包括中國大陸和港澳，也包括台灣在內。對此，我外交部表示，此決定應是義大利政府基於錯誤認知，而作成的錯誤決定，希望義大利政府能更正其決定。

目前，國籍航空中僅華航營運桃園－羅馬航線。華航證實接到義大利飛航通告，因應該國衛生當局要求，2月2日台北（桃園）-羅馬CI75與2月3日羅馬-台北（桃園）CI76航班取消，後續航班若有調整將再行公告。華航將協助已訂妥機位的旅客安排替代航班抵達目的地。

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