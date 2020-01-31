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義大利防疫禁飛　華航宣佈取消2班羅馬－台北航班

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▲武漢肺炎疫情延燒全球，華航今（31）日晚間發布聲明表示，將取消2月2日台北（桃園）-羅馬CI75與2月3日羅馬-台北（桃園）CI76航班。（圖／華航提供）

▲武漢肺炎疫情延燒全球，華航今（31）日晚間發布聲明表示，將取消2月2日台北（桃園）-羅馬CI75與2月3日羅馬-台北（桃園）CI76航班。（圖／華航提供）

記者林淑慧／台北報導

武漢肺炎疫情延燒全球，義大利今（31）日出現首例確診病例，並宣布禁止台灣、中國、香港、澳門航班往返，華航晚間發布聲明表示，已接獲義大利飛航通告，將取消2月2日台北（桃園）-羅馬CI75與2月3日羅馬-台北（桃園）CI76航班，後續航班若有調整將再行公告。

義大利衛生部門今天通報兩名中國大陸赴義旅客確診武漢肺炎，目前正在羅馬接受隔離治療，隨後義大利總理孔特宣佈，義大利將進入「國家緊急狀態」並將持續六個月，政府決議撥出500萬歐元，以因應新型冠狀病毒的疫情，因而衝擊我國籍航空航線與航班安排。

請繼續往下閱讀...

華航表示，中華航空接獲義大利飛航通告，因該國健康管理局要求，2月2日台北（桃園）-羅馬CI75與2月3日羅馬-台北（桃園）CI76航班取消，華航將協助已訂妥機位的旅客安排替代航班抵達目的地。

另外，即將於2月18日開航台北－米蘭航線的長榮航空，原訂每週飛航四班，受到義大利宣佈禁飛影響，對於開航是否延期，長榮航空目前仍在透過管道進行了解中。

依據華航資料，華航台北－羅馬航線每週飛航3班，週二、四、日從桃園出發，週一、三、五從羅馬返台；根據民航局統計，華航羅馬航線2018年共飛航260架次，載客數達6萬3141人次，載客率達79.4%。

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