快開學了兒童口罩缺貨？經部：業者日產能超過10萬片

▲武漢肺炎疫情持續延燒，經濟部持續協調口罩業者加班趕工、提升產能，確保國內口罩產能與供給無虞。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／台北報導

台灣確診第十例武漢肺炎病患，加上開學在即，許多爸媽擔心買不到兒童口罩，經濟部今（31）日晚間仍持續協調業者增產，官員指出目前兒童口罩日產能超過10萬片，可望因應開學需求。

武漢肺炎疫情持續延燒，嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）中央流行疫情指揮中心日前宣布，自昨（31）日起全數徵購國內口罩；經濟部表示，每日釋出約260萬片供民生需求，140萬片供醫療或公務防疫及儲備需求，每人限購3片、零售價6元，暫定至2月15日止。

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經濟部指出，過去兒童口罩約佔總產能10％，因武漢肺炎疫情擴散，因應開學需求，已協調口罩製造業者持續生產；另外，政府也將斥資上看2億元購置口罩機器設備，預計將口罩日產能提高至1000萬副，首批新增口罩預計四周後到位。

針對口罩零售價格被外界批評太貴，經濟部表示，有人把過去衛福部在沒有疫情時，大量採購當庫存的菲律賓製口罩價格拿來比較，認為價格還是太高，但是，在這個全球防疫的非常時期，情境已經不太一樣。

官員說，當武漢疫情升高後，國際市場的口罩需求暴增，國內需求就暫時需仰賴 台灣製造，而不是從國外便宜進口，要讓大家就近在便利商店買口罩的成本，還須包括製造商緊急趕工增產、全台一萬多個便利商店貨品包裝上架與物流費用等成本，經各方協調最終訂出每人限購3片、每片6元的零售價，以全國統一價格避免哄抬囤積。