暴增！短短3日　海關攔阻3萬5千片口罩出境

▲海關示意圖。（圖／關務署提供）

記者吳靜君／台北報導

武漢肺炎疫情持續擴散，使得口罩也成了全民瘋搶的物品，因此政府禁止出口口罩1個月；並且旅客也只能有限量的戴口罩出國，但是違規事件卻迅速增加。根據關務署統計，自1月29日到今（31）日為止，短短3天包含快遞、郵包以及旅客違規出口、出境的件數已達126件，已經沒入了3萬5000多片的口罩。

因應武漢肺炎疫情嚴峻趨勢，為確保國內口罩所需，經濟部1月23日公告，限制口罩出口1個月，所以目前快遞、包裹等都不能夠郵寄、寄送口罩出國；旅客攜帶口罩出境最高上限5盒（每盒約50片）。

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根據關務署統計，從29日到今日止，總共查獲的件數共計126件，已經達到了3萬5558片，其中郵遞包裹有101件，查獲的口罩有2萬9605片；快遞包裹有19件，查獲口罩有2289片；而今日違規攜帶口罩的旅客突然暴增，達到6件，遭沒入的口罩也達到了3664片。

▲台商間互傳只要表明身分，可以帶10盒出國，並非事實。（圖／記者周亭瑋攝）

海關表示，有許多台商向海關反映，自己帶超量口罩出國，主要是給自己的小孩使用，希望可以網開一面。並且也有媒體報導，有台商在台商的微信群裡表示，只要表明自己是台商身分，需在工作地居住達3個月以上，即1人可攜帶500個口罩（約10盒）出境，這並非事實。

關務署表示，因應武漢肺炎疫情嚴峻趨勢，為確保國內口罩供應國內民眾所需，以保障國人健康，自今年1月24日起至2月23日，旅客隨身攜帶口罩出境無須向海關填送出口報單的合理自用數量，以每人最多5盒（每盒50片)為限，不因旅客身分及出國目的而有不同。