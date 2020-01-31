中石化董座林克銘今宣布退休　將由陳瑞隆接任

▲中石化公司董事長林克銘(中)親自出席代表領獎。（圖／中石化提供）

記者余弦妙／台北報導

中石化今（31）天舉行第21屆第23次董事會，董事長林克銘因健康因素被迫退休，辭去中石化董事長、董事及執行長職務，下午5點45分召開的第24次董事會推選陳瑞隆為新任董事長，林克銘未來仍以無給職顧問協助陳瑞隆相關必要事項。

中石化表示，在擔任中石化董事長之前，陳瑞隆早在民國101年6月起即開始擔任中石化獨立董事，長期參與公司的重要決策，對公司的發展方向以及經營狀況已有充分的掌握與了解，未來將帶領中石化團隊，在歷任董事長所建立的良好基礎之上，迎接未來的挑戰。

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中石化透露，陳瑞隆對林克銘董事長在四年多的任期之內對中石化所做的貢獻表達最誠摯的感謝之意。

陳瑞隆表示：「中石化公司的財務結構非常健全、經營團隊非常穩健，未來中石化將持續重視工安與環保的工作、積極提升研發的能量、強化升級轉型的力道，並全力培植全體同仁邁向國際化及全球布局的能力。期勉全體同仁能夠同心協力、共同打拼，迎接下一個榮景。」

隨著石化產業未來的發展勢將面臨更為困難的局面，中石化也已積極布局土地開發業務，期望以石化和土開雙主軸事業的發展模式，降低景氣波動帶來的風險。

